Okamura pogratuloval AfD k výsledku, doufá v její účast v zemské vládě
Předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura pogratuloval Alternativě pro Německo (AfD) k výsledku v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. AfD fandí a doufá, že bude součástí nové zemské vlády, řekl v neděli v České televizi. Výsledek voleb považuje za reakci na selhání dosavadních liberálních politiků. Připomněl, že SPD a AfD působí ve společné frakci Evropa suverénních národů v Evropském parlamentu a jejich programy se podle něj výrazně překrývají.
AfD podobně jako SPD odmítá podle Okamury nelegální migraci a Green Deal nebo má požadavek na zrušení poplatků veřejnoprávním médiím. Například před konáním sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně se ale ukázaly i rozdíly, když německá poslankyně za AfD Martina Kempfová řekla ČTK, že Česko by mělo uznat vyhnání sudetských Němců a s ním spojené utrpení za bezpráví. Okamura tehdy její vyjádření zkritizoval.
"Doufám, že hlavně bude součástí té nové vládní koalice ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko," řekl Okamura o AfD. Zároveň vyjádřil naději, že ostatní strany nevytvoří koalici proti AfD, což by podle něj bylo proti vůli německých voličů. Výsledek AfD označil za důsledek špatné politiky dosavadních liberálních a proevropských stran.
Okamura odmítl také argumentaci založenou na označování AfD za krajně pravicovou stranu. Poukázal na vlastní zkušenosti SPD se zprávami o extremismu a uvedl, že takovým zprávám podle něj nelze věřit. Odmítl rovněž podle něj podsouvat, že voliči AfD jsou extremisté či pravicoví radikálové.
Mohlo by vás zaujmout:
Volební triumf AfD je přelomový bez ohledu na to, jestli sestaví vládu
Úspěch AfD by podle Okamury mohl přispět také ke změně směřování Evropské unie. Zmínil v této souvislosti také francouzskou političku Marine Le Penovou a nizozemského politika Geerta Wilderse. Jejich další posilování by podle něj mohlo vést ke změně Evropy, která by více chránila své zájmy.
Alternativa pro Německo (AfD) zemské volby v Sasku-Anhaltsku podle aktuálních projekcí jasně vyhrála a dosáhla svého historicky nejlepšího výsledku v zemských volbách. Získává přes 44 procent hlasů, zatímco v roce 2021 měla 20,8 procenta. AfD zatím těsně nedosahuje na většinu mandátů potřebnou k samostatnému vládnutí. Ostatní strany spolupráci s ní odmítají, sestavení vlády bez AfD proto může být komplikované.