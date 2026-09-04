Macinka by chtěl Turka zpátky na ministerstvu, prý se policie moc loudá s vyšetřením jeho nehody
Poslanec Filip Turek (za Motoristy) by se měl i přes vyšetřování své dopravní nehody znovu účastnit jednání na ministerstvu životního prostředí (MŽP). Novinářům to dnes po jednání s ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé) řekl předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo Turkovo auto s nemocničním vozem, prověřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Řidič nemocničního vozidla po ní totiž skončil v pracovní neschopnosti. Turek, který po nehodě dočasně rezignoval na post vládního zmocněnce, dnes dodal, že očekával vyšetření nehody do 30 dnů.
"Přál bych si, aby se Filip Turek od teď účastnil porad vedení ministerstva, protože jeho hlas je poradní a já bych chtěl, aby na ministerstvu zazníval. Že se řeší nějaká nehoda, je mi ukradené. Nevidím důvod, proč by se člověk, který je expertem v dané oblasti, neměl účastnit jednání. Problematika klimatické politiky a Green Dealu je něco zásadního, co ovlivňuje peněženky a životy každého člověka v této republice," řekl Macinka. Podle něj šlo navíc o běžnou dopravní nehodu, která se může stát každému.
Turek se stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal v polovině ledna poté, co ho prezident Petr Pavel odmítl kvůli kontroverzím kolem jeho osoby jmenovat ministrem. Macinka dnes řekl, že jako předseda Motoristů už nechce čekat na závěr policejního vyšetřování nehody a nadále tolerovat, že Turek nepracuje tak, jak by mohl, a na tématech, kvůli kterým byl do funkce vládního zmocněnce zvolen.
"Doufám, že během září bude jasné, kdo je viníkem té nehody, dál bych se k tomu nevyjadřoval. Na druhou stranu, i když teď oficiálně nevykonávám pozici vládního zmocněnce, účastním se dnešního briefingu, protože jsem tady půl roku aktivně pracoval," uvedl Turek.
Turkovo auto se střetlo s nemocničním vozem, na kterém byl znak nemocnice Na Homolce, 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal.
Turek po nehodě řekl, že rezignuje na post vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, pokud ho policie označí za viníka. Bývalá mluvčí MŽP o tři dny později ČTK sdělila, že Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení resortu.
čtk, tb