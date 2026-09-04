Nejvyšší soud v americkém státě Missouri odmítl novou volební mapu, kterou si republikáni nakreslili tak, aby s jistotou vyhráli
Nejvyšší soud amerického státu Missouri ve čtvrtek rozhodl, že novou volební mapu, která je výhodnější pro Republikánskou stranu, nelze použít v nadcházejících listopadových kongresových volbách. Soud dále podle stanice NBC News rozhodl, že otázku změny mapy musí voliči během listopadových voleb posoudit v referendu. Republikánský prezident Spojených států Donald Trump v noci na dnešek na své sociální síti Truth Social označil verdikt za černý den pro spravedlnost a za návrat do starověku.
"Problém je, že podle právních učenců je nejen toto rozhodnutí nejen hrozné, směšné a protiústavní, ale také nebude dostatek času změnit mapu zpět, protože volby se už velmi blíží," napsal Trump.
V americké Sněmovně reprezentantů nyní zasedá šest republikánů a dva demokraté z Missouri. Byli zvoleni na základě volební mapy stanovené po sčítání lidu z roku 2020. Republikánský guvernér Mike Kehoe však loni státní zákonodárce vyzval k překreslení volebních obvodů poté, co k tomu republikány vedené státy vybídl prezident Trump s cílem získat výhodu v letošních volbách do Kongresu. V nich se rozhodne, zda si republikáni udrží většinu, nebo ji naopak získají demokraté.
Cílem nové mapy je pomoci republikánům zabránit znovuzvolení demokratického kongresmana Emanuela Cleavera z Kansas City. Části města byly nově přeřazeny do dvou sousedních volebních obvodů, které nyní zastupují republikáni, a zbývající část Cleaverova pátého obvodu byla rozšířena daleko na východ do venkovských oblastí, kde mají převahu republikáni. Přibližně 59 procent voličů v nově vymezeném pátém obvodu v něm dříve nežilo.
Novou volební mapu už obyvatelé Missouri vyzkoušeli v srpnových primárkách. Koncem srpna nižší soud upravenou volební mapu schválil a zamítl žádost o referendum. Případ se ale dostal k nejvyššímu soudu tohoto státu, který rozhodnutí zvrátil.
Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit obvody tak, aby měly jinou skladbu obyvatel, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství. Přerozdělení volebních obvodů se obvykle děje po sčítání lidu jednou za deset let, nicméně prezident Trump loni vyzval státy vedené republikány, aby mapy obvodů upravily už v polovině tohoto období.
čtk, tb