Klempíř: Návrh nové kulturní politiky se bude dál projednávat
Návrh nové kulturní politiky státu se bude dál projednávat, řekl na čtvrtečním jednání sněmovního mediálního výboru ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Dokument v uplynulých týdnech kritizovaly profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Vláda jej v pondělí neprojednala, ač byl původně na programu. Podle Klempířova předchůdce v čele ministerstva Martina Baxy (ODS) nejde o státní kulturní politiku, ale o vládní materiál, do kterého se promítají priority koaličních ANO, SPD a Motoristů.
"Podporu pana premiéra (Andreje Babiše) máme. Budeme to dále projednávat a v nejbližším možném termínu zařadíme," řekl Klempíř. Státní kulturní politiku, kterou loni v říjnu schválila tehdejší vláda Petra Fialy (ODS), současný kabinet podle nynějšího ministra naplňovat nemůže. Klempíř ji popsal jako hodnotově zabarvenou vizi a politickou představu bývalé vlády.
Baxa namítal, že platná kulturní politika skutečně není prodloužením programového prohlášení vlády. Rovněž podle lidovce Marka Výborného nejde o žádnou kulturní politiku bývalého kabinetu, ale o nadčasový strategický dokument.
Klempíř poukazoval na pasáž pojednávající o naplňování a rozvíjení základní reformy legislativy médií a audiovize. Někdejší kabinet prosadil zejména růst televizního a rozhlasového poplatku s rozšířením okruhu poplatníků. "Vy jste nám tam schovali věci, abychom my se starali o vaše priority. A to my nikdy neuděláme," zdůraznil Klempíř. Současná vláda chce poplatky zrušit a nahradit je státním příspěvkem pro Českou televizi a Český rozhlas.
Dokument připravený za Baxy kladl důraz například na posilování mediální a informační gramotnosti. Souviselo to s posilováním role médií veřejné služby. Kulturní a kreativní sektor měl být sebevědomý, jednou z priorit bylo zvyšování odolnosti kulturních institucí, organizací i infrastruktury. Zlepšit se mělo odměňování v kultuře, ale i mezinárodní a meziresortní spolupráce. Kultura se měla stát přirozenou součástí života.
Pirátka Andrea Hoffmannová uvedla, že ji zaujalo to, že boj s dezinformacemi, odolnost společnosti, mediální gramotnost a ochrana demokracie nově nejsou hodnotové priority. Klempíř při jednání výboru prohlásil, že stát má bránit armáda a proti dezinformacím má bojovat rozvědka. "Ne ministerstvo kultury, ne kultura," řekl.
Navrhovaná nová podoba kulturní politiky stojí podle dřívějšího Klempířova vyjádření na konkrétních věcech, které je vláda připravena plnit. Jde o investice, legislativní změny a rozpočtové priority, plnění se má vyhodnocovat každý rok. Nyní projednávaný dokument vidí kulturu jako investici do vzdělané, soudržné a sebevědomé společnosti. Slibuje v kultuře důstojné a spravedlivé odměňování, snížit se mají rozdíly mezi mzdami pracovníků v kultuře například oproti ostatním profesím ve veřejném sektoru.