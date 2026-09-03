Vystrčil zřejmě zůstane předsedou Senátu další dva roky i po říjnových volbách
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zřejmě zůstane v čele horní parlamentní komory další dva roky i po říjnových senátních volbách. Podporu mu při čtvrtečním setkání s novináři vyjádřili představitelé dalších opozičních senátorských frakcí. Nic na tom patrně nezmění ani předpokládané posílení klubu senátorů ANO, který letos na rozdíl od opozičních frakcí obhajuje jen jedno z 27 obsazovaných křesel v jednaosmdesátičlenné komoře.
Sám Vystrčil zatím ke své opětovné kandidatuře řekl, že o ní vážně přemýšlí. Podmínil ji úspěchem své strany ve volbách i podporou společného klubu ODS a TOP 09. Předseda této frakce Zdeněk Nytra následně uvedl, že ODS bude Vystrčila opětovně nominovat.
Předseda klubu Starostů Jan Sobotka označil Vystrčila za velmi dobrého předsedu Senátu. Spokojen s ním je i šéf lidoveckých senátorů Josef Klement. Podporu za početně nejmenší frakci SEN 21 a Piráti vyjádřila Vystrčilovi i její místopředsedkyně Adéla Sucharda Šípová. Vystrčil stojí v čele Senátu od února 2020. Tehdy nahradil svého stranického kolegu Jaroslava Kuberu, který 20. ledna náhle zemřel.
V senátních volbách, které se konají každé dva roky, budou voliči obsazovat třetinu z 81 křesel a rozhodnou zprostředkovaně o tom, kdo horní parlamentní komoru povede a které frakce v ní budou mít většinu.
K tomu čtveřici bývalých koaličních stran a hnutí stačí zisk čtyř křesel, případně jen dvou při započtení dvou senátorů SEN 21, kteří mandát letos neobhajují. Nynější vládní hnutí ANO a SPD by potřebovaly vyhrát dohromady ve všech 27 obvodech. Motoristé, kteří stejně jako SPD zástupce v Senátu nemají, do senátních voleb nikoho nenominovali.
Nejvíce, a to celkem 11 křesel obhajují Starostové, devět mandátů pak klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty. Senátorský klub ANO obhajuje jediný mandát z nynějších 15.
Nejpočetnější klub ODS a TOP 09 má nyní 30 členů včetně zástupců hnutí Naše Česko, kteří by patrně usilovali o vlastní frakci. V případě absolutního neúspěchu by v klubu zbylo dohromady 21 členů. Klub Starostů má jistých sedm z 18 členů, lidovecký klub devět z 12. V existenčním ohrožení je pětičlenný klub SEN 21 a Piráti, kde mandát mají jistý jen dva senátoři. Svůj post se v letošních volbách rozhodlo obhajovat 23 z 27 nynějších senátorek a senátorů.