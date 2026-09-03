STAN v rozpočtu postrádá 50 miliard korun na vzdělávání
Opoziční Starostové a nezávislí (STAN) postrádají v návrhu státního rozpočtu na příští rok mimo jiné 50 miliard korun na vzdělávání, řekl místopředseda strany Lukáš Vlček. Kritizuje také navrhovaný schodek 389 miliard korun, proti kterému se vymezují i koaliční Motoristé a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).
Vlček ale menší koaliční partnery ANO označil za submisivní subjekty, které nakonec ve sporu o rozpočet ustoupí. Návrh rozpočtu podle něj ukazuje, že se vláda prolhala k volebnímu vítězství a nyní od svých slibů ustupuje. Je to podle něj případ i vědy, výzkumu a školství.
"V oblasti vzdělávání chybí 50 miliard, je to přitom jedna z oblastí, kde vláda slibovala výrazné navýšení," uvedl bývalý ministr průmyslu. U vědy a výzkumu sice rozpočet nominálně roste, reálně ale půjde o méně peněz, než chtěla dát bývalá vláda Petra Fialy (ODS) na stejnou oblast letos, dodal Vlček.
Ministerstvo školství by mělo v roce 2027 podle návrhu ministerstva financí pracovat s výdaji asi 287,9 miliardy korun, meziročně je to o 1,4 procenta více. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) v návrhu pro školství chybí šest miliard korun. Výše navrhovaného rozpočtu školství je nedostatečná i podle některých expertů. Odborníci z více než 20 organizací už dříve uváděli, že by měl být v příštím roce minimálně 334 miliard korun.
Na výzkum, vývoj, inovace a transfer znalostí by podle návrhu MF mělo jít v roce 2027 z národních zdrojů 45 miliard korun, letos je to 43 miliard korun.
Jednání o podobě rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše (ANO) se zástupci Motoristů, kteří podobně jako SPD považují navrhovaný deficit za příliš vysoký. Vlček podotkl, že vláda vznikla kvůli tomu, aby Sněmovna nevydala k trestnímu stíhání šéfy ANO Babiše a SPD Tomia Okamuru. "Koalice se ve finále nějakým způsobem dohodne, ale pokud si Motoristé a SPD neprosadí určité změny s cílem snížit schodek, budou za totální klauny," míní.
Návrh rozpočtu na příští rok počítá s růstem příjmů o 3,3 procenta na 2,189 bilionu korun. Výdaje by měly vzrůst o 6,2 procenta na 2,578 bilionu. Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by bez prohloubení schodku hrozila Česku ekonomická stagnace.
Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný, v současné době hospodářského růstu podle ní takto vysoký deficit nedává smysl. Podle analytiků je schodek překvapivě vysoký a může vést ke zdražení úvěrů, včetně hypoték. Vláda může návrh upravovat ještě necelý měsíc, Sněmovně ho musí odeslat do konce září.