Rusko podle Lavrova zavře Goetheho instituty
Vláda v Moskvě uzavře německé Goetheho instituty v Rusku, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve Vladivostoku, kde se účastní Východního ekonomického fóra. Podle Lavrova jde o reakci na ohlášené uzavření Ruského domu v Berlíně. Německý ministr zahraničí Johann Wadephul označil rozhodnutí za politováníhodné, dál podle něj poškodí vzájemné vztahy.
Německá vláda tento týden oznámila uzavření Ruského domu, ruského kulturního institutu, po objevení výbušného dronu na letišti Lipsko/Halle. Kromě toho musí Rusko uzavřít svůj generální konzulát v Bonnu. Berlín z pokusu o útok na letišti viní Moskvu.
Podle Goetheho institutu existují kromě jeho hlavní kanceláře v Moskvě také kulturní centra v Petrohradu a Novosibirsku.
"Samozřejmě budou uzavřena poté, co bylo naše kulturní centrum odtamtud (z Berlína) vytlačeno," řekl šéf ruské diplomacie. Německo vědomě počítá s tím, že krok proti Ruskému domu "jednoznačně znamená konec jeho kulturní přítomnosti v Ruské federaci", dodal.
"Avizované opatření Ruské federace je politováníhodné, neboť dál škodí našim vztahům," uvedl v reakci na Lavrovovo oznámení německý ministr zahraničí Wadephul. Goetheho instituty podle něj pečovaly o německo-ruskou kulturní výměnu, "od ruské invazní války na Ukrajině za těch nejtěžších podmínek". Na rozdíl od Goetheho institutu Ruský dům v Berlíně podle ministra "neslouží ani kultuře, ani vědě".
Navzdory napětí se Západem kvůli ruské agresi proti Ukrajině mohl Goetheho institut v Rusku pokračovat v činnosti. Jde o jednu z posledních německých institucí, které v Rusku stále působí. Rusko prohlásilo řadu nadací a organizací za nežádoucí a fakticky jim zakázalo jejich činnost.
Ve středu si ruské ministerstvo zahraničí předvolalo německého diplomata v Moskvě, aby odmítlo "vykonstruovaná obvinění" Berlína na ruskou adresu; zároveň pohrozilo "tvrdou odplatou" za rozhodnutí německých úřadů. Rusko rovněž naznačilo, že by mohlo uzavřít německý generální konzulát v Petrohradě.