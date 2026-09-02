Estonsko má novou prezidentku, je jí právnička a ombudsmanka Ülle Madise
Estonský parlament dnes zvolil ústavní právničku a ombudsmanku Ülle Madise prezidentkou této pobaltské země. Stane se druhou ženou, která bude vykonávat tuto převážně ceremoniální funkci. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA.
Jednapadesátiletá Madise je od roku 2015 estonskou ombudsmankou. V čele země bude stát příštích pět let, přičemž úřadu se ujme 12. října. Nahradí Alara Karise, který se o druhé funkční období rozhodl neucházet.
V Estonsku prezidenta volí Riigikogu, tedy parlament. Madise kandidovala bez soupeře, protože žádný další kandidát nezískal dostatečnou podporu poslanců potřebnou k registraci. Již v prvním kole se jí podařilo získat dvoutřetinovou většinu poslanců nutnou pro zvolení.
Madise se stane druhou estonskou prezidentkou po Kersti Kaljulaid, která zastávala funkci hlavy státu v letech 2016 až 2021.
V projevu Madise slíbila, že se jako prezidentka bude zasazovat o blaho Estonska, které podle ní představuje první linii obrany celé Evropy a svobodného Západu, uvedla agentura DPA.
Estonsko, země s 1,4 milionu obyvatel sousedící s Ruskem, patří v NATO i Evropské unii k nejvýraznějším podporovatelům Ruskem napadené Ukrajiny a ke kritikům Moskvy. Letos plánuje na obranu vynaložit 5,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP), čímž se řadí mezi země s nejvyššími výdaji na obranu v obou organizacích, připomněl Reuters.
čtk, tb