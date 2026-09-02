Na západě Ázerbajdžánu explodoval sklad munice. Stejně jako v Itálii. A v Bulharsku
Na západě Ázerbájdžánu v noci na dnešek vybuchl sklad střeliva. Oznámilo to tamní ministerstvo pro mimořádné situace s tím, že nikdo nebyl zraněn.
Příčinu exploze poblíž města Goranboj ministerstvo v prohlášení neuvedlo. Evakuováni byli obyvatelé z okolních obcí, na místě zasahují příslušné jednotky armády i ministerstva vnitra.
Podobné incidenty se v posledních týdnech staly také v dalších zemích. V Itálii 13. srpna explodovala po požáru muniční továrna společnosti KNDS Ammo Italy jižně od Říma.
V Bulharsku o tři dny dříve požár v areálu zbrojovky EMKO u Trjavny zasáhl sklad munice a způsobil několik explozí. V obou případech úřady příčinu výbuchů dosud neoznámily.
čtk, tb