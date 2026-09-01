Většina Američanů je proti Trumpovým clům proti Kanadě a proti trucovitému přejmenovávání jezer
Většina Američanů se staví proti novým clům, které prezident Donald Trump minulý týden uvalil na dovoz zboží z Kanady, stejně jako se staví proti jeho výnosu přejmenovat Ontarijské jezero na Americké. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters.
Třídenní sondáž, která skončila v neděli, svědčí o tom, že Američanům se nelíbí svár s Kanadou, dlouholetým obchodním partnerem Spojených států. K jeho eskalaci došlo minulý týden, když obchodní jednání mezi Washingtonem a Ottawou ztroskotala a Trump nařídil navýšení cel. Kanada v reakci oznámila odvetná cla ve výši od 15 do 50 procent na zboží dovážené z USA.
Na 20 procent respondentů podporuje vyšší cla na kanadské zboží v porovnání s 57 procenty respondentů, kteří s nimi nesouhlasí. Jedenadvacet procent účastníků průzkumu nedokázalo říct, jaký na věc má názor. Přibližně jeden z pěti respondentů o novém vývoji neslyšel.
Americké domácnosti už pociťují finanční tlak v důsledku prudkého nárůstu cen benzinu od chvíle, kdy USA pod Trumpovým vedením spolu s Izraelem na konci února rozpoutaly válku s Íránem. Právě životní náklady američtí voliči považují za nejdůležitější faktor při rozhodování, komu v listopadových volbách do Kongresu dají hlas. Trumpovi republikáni se v nich pokoušejí obhájit většinu, kterou mají ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Popularita republikánského prezidenta je však podle průzkumů na nejnižší úrovni jeho politické kariéry.
Obchodní konflikt se minulý čtvrtek ještě vyostřil, když Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na hranici s Kanadou na Americké jezero. Nový název je závazný pro americké úřady, nikoli pro Kanadu či mezinárodní organizace.
Se změnou názvu souhlasí 14 procent respondentů. Proti přejmenování Ontarijského jezera, které svůj název nese více než 400 let, se staví 63 procent Američanů, kteří v průzkumu odpověděli. Zbytek si nebyl jist nebo na otázku neodpověděl.
Celostátní průzkum byl proveden přes internet a odpovědělo v něm 1023 Američanů. Jeho statistická chyba činila čtyři procentní body, uvádí Reuters.
čtk, tb