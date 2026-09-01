Ukrajinský exministr Fedorov se stal poradcem italského ministra obrany pro inovace. Moskva je rozezlena
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes kritizovala Itálii za funkci pro ukrajinského exministra obrany Mychajla Fedorova, uvedly italské agentury. Minulý týden Řím oznámil, že se Fedorov stane poradcem pro inovace na ministerstvu obrany. Italský ministr obrany Guido Crosetto dnes řekl, že si za touto volbou stojí.
Zacharovová uvedla, že funkce pro Fedorova je směšná a mohla by se stát námětem satirické povídky. "Nevím ale, zda by byla zábavnější než to, co se skutečně stalo," uvedla ruská mluvčí. Podle ní ukrajinští představitelé přeměňují boje s Ruskem v "mezinárodní kontrakty" pro sebe.
Italský ministr Crosetto v pátek uvedl, že Fedorov přijal jeho nabídku, aby se stal poradcem pro inovace ministerstva obrany. Podle něj má ukrajinský exministr významnou zkušenost "s digitální inovací aplikovanou na veřejnou správu a obranu" a také s nasazením bezpilotních prostředků v bojích.
Crosetto dnes dal najevo, že si za svou volbou stojí. "Chápu, že chtějí, aby v Itálii rozhodoval někdo, kdo to nejdřív probere s Moskvou, ale zatím tomu tak není," uvedl Crosetto, který v italské vládě patří k nejhlasitějším podporovatelům Ukrajiny. Z pátečního prohlášení ministerstva ani z dalších informací není zcela jasné, co bude funkce poradce přesně znamenat.
Fedorov skončil po šesti měsících v ministerské funkci poté, co odstoupila premiérka Julija Svyrydenková a s ní celý kabinet. Do nové vlády premiéra Serhije Koreckého nebyl nominován. To vyvolalo v Kyjevě i v dalších městech pouliční protesty, které jsou jinak v době války s Ruskem poměrně vzácné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle médií nabídl Fedorovovi, který je považován za inovátora a reformátora, různé možnosti v novém kabinetu, ale exministr stál pouze o ministerstvo obrany.
Média uváděla, že Fedorov, který mimo jiné spustil reformy v zadávání veřejných zakázek či v mobilizaci, se dostal do konfliktu s vojenským vedením a politickými rivaly.
čtk, tb