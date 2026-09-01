Španělský král by mohl navštívit Ceutu, ale Maroko bude protestovat, protože enklávu považuje za svou
Španělský král Felipe VI. by mohl navštívit Ceutu, aby podpořil tamní obyvatele po hromadném příchodu migrantů na konci července. Návštěva by nejspíš vyvolala protesty Maroka, které si Ceutu společně s dalším španělským městem na africkém kontinentu Melillou nárokuje, píší dnes španělská média.
Ceuta nepatří mezi španělská města a regiony, které navštěvují španělští panovníci často. Současný král Felipe VI. tam za 12 let na trůně nikdy nebyl a poslední návštěva monarchy je z roku 2007. Tehdy Ceutu a Melillu navštívil král Juan Carlos I. Maroko při té příležitosti proti návštěvě protestovalo a povolalo svého velvyslance v Madridu do vlasti.
Španělský premiér Pedro Sánchez v pondělí uvedl, že král se do Ceuty vydá, až pro to nastanou vhodné podmínky. Žádné konkrétní datum nesdělil. Podle deníku El País tím chtěl předseda vlády mimo jiné dát najevo, že se reakce z Maroka na možnou návštěvu neobává. Dnes zdroje ze španělské vlády uvedly, že kabinet návštěvu krále, který má ve španělském zřízení vesměs ceremoniální roli, neblokuje, uvedl zpravodajský server RTVE.
Ústavní právník Javier Pedro Royo podle serveru RTVE řekl, že návštěva krále v Ceutě není jako každá jiná kvůli možným politickým dopadům. "Král se může vydat kamkoliv na národním území. S Ceutou to je ale jiné a je nutné vše zvážit," uvedl expert.
Do Ceuty na konci července přišlo během jediného dne podle odhadů různých úřadů 70.000 až 80.000 lidí z Maroka. Drtivá většina z nich se však krátce poté vrátila zpět. Místní úřady tvrdí, že ve městě zůstaly tisíce migrantů a že se situace stále nevrátila k normálu. Podle agentur španělská vláda dnes schvaluje opatření na pomoc Ceutě včetně úlev pro tamní firmy a podnikatele.
čtk, tb