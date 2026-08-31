Celoroční zákaz pyrotechniky bude platit ve 34 (z celkových 57) pražských městských částech
Praha rozšíří počet městských částí, kde bude platit celoroční zákaz odpalování pyrotechniky. K dosavadním 20 částem přibude dalších 14, zákaz použití pyrotechniky po celý rok tak bude platit ve 34 z 57 městských částí. Na svém jednání to dnes schválili pražští radní, změnu ještě musí potvrdit zastupitelstvo. Nově také vyhláška zavádí výjimku pro nehlučné pyrotechnické výrobky používané třeba při natáčení filmů a televizních pořadů.
V metropoli platil celoroční zákaz amatérské pyrotechniky v památkové rezervaci a na dalších vybraných místech, například v okolí nemocnic, domovů pro seniory, zoo nebo na vodních tocích. Ve zbytku města byla pyrotechnika povolená s výjimkou silvestra a Nového roku. V červnu pak Praha schválila novou vyhlášku, která městským částem umožnila na svém území pyrotechniku úplně zakázat a tuto možnost rovnou využilo 20 městských částí.
"Schválili jsme rozšíření pyrotechnické vyhlášky, kterou bude ještě muset potvrdit zastupitelstvo. V červnu jsme schvalovali vyhlášku, kde 20 městských částí vyjádřilo zájem o to zakázat úplně pyrotechniku na svém území po celý rok. Od té doby se ozvaly další městské části, takže jsme udělali novelu a přidalo se dalších 14 městských částí," uvedl radní Adam Zábranský (Piráti).
Lidé nyní nemohou používat pyrotechniku v Praze 1 až 3, dále v Praze 5 až 11 a také v Praze 13 a 15. Zákaz platí také v Horních Počernicích, Dolních Chabrech, Křeslicích, Troji, Libuši, Suchdole, Velké Chuchli a Dolních Měcholupech.
Nově se zákaz rozšíří na Prahu 12, 14, 16 a 22 a na městské části Benice, Čakovice, Dolní Počernice, Lochkov, Nebušice, Nedvězí, Petrovice, Řeporyje, Slivenec a Zličín. V těchto městských částech tak bude platit zákaz odpalování pyrotechniky po celý rok, včetně silvestra a Nového roku. "Rozšíření o další městské části v hlavním městě Praze přispěje k lepší ochraně životního prostředí, stejně jako ochraně zdraví," píše se ve schváleném dokumentu. Zákaz se nevztahuje například na malé prskavky, ani na některé povolené ohňostrojné práce.
Novela zároveň reaguje na požadavek filmařů a z působnosti vyhlášky vyjímá nehlučné pyrotechnické výrobky používané na scénách, včetně filmových a televizních produkcí. Jejich použití bude nadále podléhat podmínkám stanoveným zákonem o pyrotechnice.
I s novou vyhláškou má platit dosavadní systém, který úplně zakazuje používání pyrotechniky v památkové rezervaci, na vodních tocích a v jejich okolí, a to v šířce do 50 metrů od břehu, zároveň v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Dále zákaz platí na přehradách, v přírodních parcích, ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu pražské zoo, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.
čtk, tb