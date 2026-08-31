ChaGPT, Roblox a Reddit budou v Unii pod přísnějším dohledem. Pod tím už je Facebook nebo i Zalando
Evropská komise (EK) se rozhodla označit americké platformy ChatGPT, Reddit a Roblox za mimořádně velké internetové platformy, které podléhají přísnější regulaci podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA). Komise o tom dnes informovala v tiskovém sdělení. Platformy podle EK uvedly, že mají v Evropské unii více než 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně, a splňují tak podmínky pro toto označení. Mimořádně velké on-line platformy a vyhledávače zařazené na seznamy DSA musejí dodržovat řadu pravidel a povinností.
Platformy teď mají podle EK čas do konce listopadu, aby dodatečné povinnosti podle nařízení DSA splnily. "Patří mezi ně například posuzování a zmírňování systémových rizik vyplývajících z jejich služeb a z algoritmických systémů souvisejících s šířením nezákonného obsahu, negativními dopady na nezletilé, fyzickou a duševní pohodou uživatelů, základními právy, volebními procesy a veřejnou bezpečností," stojí v prohlášení unijní exekutivy.
Roblox je on-line platforma, na které mohou uživatelé hrát i vytvářet vlastní hry a virtuální světy. ChatGPT je aplikace pro umělou inteligenci (AI) od společnosti OpenAI. Reddit je internetové diskusní fórum.
"ChatGPT, Reddit a Roblox budou nyní v Evropské unii podléhat přísnějším standardům kontroly a odpovědnosti, a to v souladu s jejich významným dopadem na naše občany a společnost," uvedla místopředsedkyně EK Henna Virkkunenová. "Digitální prostředí i nadále pečlivě sledujeme a nebudeme váhat zařadit pod DSA jakoukoli platformu, která splní kritéria pro zvýšený dohled," dodala.
Nařízení o digitálních službách stanoví hranici 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně v EU, což odpovídá přibližně deseti procentům obyvatel EU. Pokud ji platforma překročí, neznamená to automatické zařazení, ale komise může zahájit proces jejího označení za mimořádně velké on-line platformy nebo mimořádně velké on-line vyhledávače.
ChatGPT od americké společnosti OpenAI oznámil, že ke konci března měl v EU více než 159 milionů uživatelů, což představuje více než třetinu evropské populace. Herní platforma Roblox uvádí, že má v Evropě 46,6 milionu aktivních hráčů, zatímco diskusní fórum Reddit uvádí, že má v EU přes 57 milionů uživatelů, kterým říká redditoři.
Seznam velkých on-line platforem se od roku 2024, kdy se nařízení DSA začalo plně uplatňovat, výrazně rozrostl. V současnosti jsou tak označeny téměř tři desítky služeb, například Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, AliExpress, Amazon, Temu či Zalando. Tyto platformy například musejí podrobněji posuzovat systémová rizika, která jejich služby představují.
čtk, tb