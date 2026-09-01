Soud projedná odvolání SPD proti třímilionovému trestu za předvolební plakáty
Pražský městský soud v úterý projedná odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil třímilionový peněžitý trest za kontroverzní předvolební plakáty. Podle nepravomocného verdiktu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti. Obžalobě čelí také šéf hnutí a předseda Sněmovny Tomio Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude justice projednávat zvlášť.
Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU".
Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu a v doprovodném textu stálo "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku..." a "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!".
Hnutí vinu odmítá. Tvrdí, že pouze sdělovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Okamura trestní řízení od počátku označuje za politické. Podle něj je výsledkem snahy předchozí vládní koalice ovlivnit loňské volby do Sněmovny. Kvůli plakátům čelila koalice SPD, Trikolory a PRO neúspěšným snahám pobouřených lidí zastavit její kampaň soudní cestou. Nezasáhl ani Ústavní soud, nenašel k tomu procesní možnost.