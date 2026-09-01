Írán a Rusko si slíbily, že budou vzájemné vztahy posilovat
V kyrgyzském Biškeku se dnes na okraj summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) setkali ruský prezident Vladimir Putin a íránský prezident Masúd Pezeškján. Putin řekl, že Rusko a Írán, země ve válce, chtějí udržovat vojenské a obchodní vztahy navzdory současné situaci. Pezeškján poděkoval Rusku za podporu, napsala agentura Reuters.
Podle ruské agentury TASS Putin řekl, že Rusko obdivuje odvahu íránského lidu v současné válce se Spojenými státy a Izraelem. Dodal, že Rusko se snaží Íránu pomáhat v obtížném období a že se vzájemné vztahy vyvíjí všemi směry.
Pezeškján poděkoval Putinovi za pomoc. Podle něj Rusko a Írán bojují proti světu, ve kterém mají hlavní vliv Spojené státy. Íránský prezident také kritizoval americké sankce porušující mezinárodní právo. Těm v současnosti čelí jak Rusko, tak Írán. Podle prohlášení íránské prezidentské kanceláře oba prezidenti jednali o tom, jak "rozvinout spolupráci v různých oblastech".
Putin a Pezeškján se setkávají v období, kdy jsou obě jejich země ve válce. Na Teherán by navíc mohly dolehnout nové americké sankce, jejichž cílem je narušit ekonomické vztahy mezi íránskými a zahraničními subjekty. Írán a Rusko uzavřely v loňském roce dohodu o strategickém partnerství, která by měla posílit i vojenskou spolupráci mezi oběma zeměmi. Dohoda ale nepočítá se vzájemnou vojenskou pomocí při napadení. Podle západních rozvědek Írán poskytoval v uplynulých letech Rusku zbraně, které pak Moskva použila ve válce na Ukrajině. Mělo se jednat hlavně o drony a rakety.
čtk, tb