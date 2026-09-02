Výbuch v jihoněmeckém Augsburgu zranil několik lidí, příčina je nejasná
Několik lidí dnes brzy ráno utrpělo lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Informoval o tom portál bavorské veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice Bayerischer Rundfunk (BR) s tím, že na místě provádí policie rozsáhlý zásah. Kvůli explozi a nynějšímu policejnímu zásahu je omezena silniční i železniční doprava.
BR nezmiňuje přesný počet zraněných, uvádí jen, že některé lidi poranily střepy z rozbitých oken a výloh, další zase po ohlušující ráně utrpěli akustické trauma. Zdravotní péči potřebovalo několik zraněných.
Škody se podle prvních zpráv omezily na zničená okna a poničené výlohy. Stanice BR uvedla, že výbuch zničil zasklení oken nejen v pasáži, ale také v okolí.
Policie dosud nezveřejnila, co na místě explodovalo. Úřady doporučily lidem, aby se okolí hlavního nádraží vyhnuli. Lidé rovněž musí počítat s rozsáhlými zpožděními hromadné silniční i železniční dopravy, například na nádraží je uzavřeno jedno z nástupišť.
čtk, tb