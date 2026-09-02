Podle EU spáchalo Rusko v Lipsku státní terorismus
Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové má srpnový útok na letiště Lipsko/Halle všechny známky státem podporovaného terorismu. Kallasová to uvedla před dnešním jednáním unijních ministrů zahraničí v irském Wicklow. Německo na úterní tiskové konferenci oficiálně přisoudilo odpovědnost za útok Rusku. Ministři by měli dnes debatovat právě i o tom, jaká by měla být reakce na tento útok. Kallasová zopakovala, že EU připravuje dosud nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku, omezení se mají týkat asi 1600 osob a subjektů. Česko na jednání zastupuje ministr Petr Macinka.
"Je zřejmé, že útok nese všechny známky státem sponzorovaného terorismu. Otázkou je, co s tím uděláme," řekla Kallasová novinářům. "Už jsme si předvolali ruského velvyslance, stejně jako mnoho dalších členských států, a budeme diskutovat o tom, co dalšího můžeme udělat," dodala. Němci jsou podle Kallasové velmi vděční, že za nimi stojí všechny členské státy.
Předvolání ruské velvyslankyně v ČR Anny Ponomarjovové oznámil v souvislosti s útokem v Německu i Macinka.
Dnešního jednání se účastní i ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Zástupci členských států EU chtějí v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině debatovat o tom, jak vyvinout na Moskvu větší tlak, aby válku ukončila. K nyní připravovaným protiruským sankcím podle Kallasové možná přibudou další.
"Začínali jsme s menším počtem návrhů na zařazení na sankční seznam, ale členské státy jich postupně přidaly ještě více," uvedla šéfka unijní diplomacie. Nyní se o balíčku v rámci sedmadvacítky debatuje a všechny jména osob a subjektů se prověřují. "Když ale vidíme tyto hybridní útoky po celé Evropě, myslím si, že jsou zároveň budíčkem pro země, které v této oblasti možná nebyly dosud tak důsledné. Pokud chceme válku ukončit, musíme se na to všichni zaměřit," dodala.
čtk, tb