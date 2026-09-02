Okružní linka pražského metra by vyšla skoro na čtvrt bilionu korun, což je pro města akceptovatelné, a zadá studii proveditelnosti
Okružní linka metra E, kterou Praha plánuje propojit části města mimo centrum, by v případě využití standardních tunelů vyšla podle odhadu na 220 miliard korun. Vést by měla ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany do plánovaného severního terminálu vysokorychlostní železnice. Novinářům to dnes řekli zástupci města. Městští radní plánují příští týden schválit přípravu studie proveditelnosti, která prověří přesné parametry linky.
Myšlenka linky metra propojující části města mimo centrum podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (STAN) vznikla už v 80. letech a nyní rezervu pro její trasu zakotvuje nový pražský územní plán, který začal platit v úterý. Smyslem spojení má být především dostat lidi z aut do MHD, dopravně ulevit centru, doplnit nyní chybějící či nedostačující přímá a rychlá spojení mezi okrajovějšími částmi města a obsloužit oblasti, kde se v budoucnu očekává větší rezidenční zástavba.
Nová linka by měla v navržené trase délku zhruba 22 kilometrů, což by znamenalo rozšíření pražské sítě o 29 procent. Radní města budou podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti) příští týden schvalovat zadání studie proveditelnosti nové linky, která naváže na první analýzu zpracovanou městským Institutem plánování a rozvoje (IPR).
Ten bude mít na starosti i zpracování studie, která prověří například umístění stanic, jejich navázání na stávající a budoucí výstavbu, přestupní vazby, ekonomickou náročnost či možnosti využití různých typů kolejové dopravy v jednotlivých úsecích. Rada zadá také přípravu manuálu pro využití rozvojového potenciálu stávajících stanic metra a jejich okolí.
Linka by nemusela být celá vedena pod zemí, což souvisí i s nákladností celého projektu, kterou se bude studie rovněž zabývat. "Náklady musí být takové, aby je město bylo schopné zaplatit," řekl předseda klubu zastupitelů Spolu Tomáš Portlík (ODS). Beránek dodal, že po zadání radními by mělo zpracování studie zabrat rok až rok a půl. Samotná výstavba by pak podle náměstka měla co nejrychleji navazovat na dokončení linky D mezi náměstím Míru a Písnicí, která má být podle aktuálního harmonogramu hotova začátkem roku 2026.
O záměru vybudovat okružní linku začal v minulém volebním období mluvit tehdejší náměstek pro dopravu a nyní opoziční zastupitel Adam Scheinherr (Praha Sobě). Ten za prioritní také označil úsek ve východní části metropole, jeho návrh však výhledově počítal i s dokončením celého okruhu přes Bohnice, Podbabu a Strahov na Smíchov.
Beránek dnes řekl, že pro tuto část by měla stačit tramvajová doprava, kterou má zajistit nová trať mezi Bohnicemi a Podbabou. Dodal, že v úseku by se nabízela možnost zvýšit kapacitu trati například prodloužením nástupišť, aby u nich mohly stavět delší soupravy, případně zvýšením povolené rychlosti.
čtk, tb