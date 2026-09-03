Soudce Šámal zůstane zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě
Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda, plénum Ústavního soudu (ÚS) jí však nevyhovělo. V žádném soudním řízení v ČR nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení, stojí v usnesení zpřístupněném na webu ÚS.
Prezident podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Šámal se stal soudcem zpravodajem na základě rozvrhu práce. Plénum soudu ještě v červnu vydalo předběžné opatření, na jehož základě Pavel do Ankary odjel a summitu se zúčastnil. O samotné kompetenční žalobě zatím soud nerozhodnul.
Vládě vadilo zejména to, že soud jí před vydáním předběžného opatření nedal možnost vyjádřit se k prezidentovu návrhu, a to přesto, že jinak s vládou ohledně žaloby komunikoval. Soudce zpravodaj u ÚS připravuje rozhodnutí a koordinuje procesní postup, nicméně rozhoduje vždy sbor soudců a soudkyň.
čtk, tb