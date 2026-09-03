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11:00

Maďarsko se chystá zveřejnit svazky komunistické tajné policie

Nová maďarská jména se chystá odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména 60.000 až 80.000 někdejších informátorů a konfidentů, uvedl podle tiskových agentur vicepremiér a šéf úřadu vlády Bálint Ruff.

V rozhovoru poskytnutém portálu Telex připustil, že nemá tušení, zda se na seznamu ocitnou lidé, kteří se po pádu komunismu stali důležitými postavami v maďarské ekonomice a politice. "Mám představu o čísle," řekl s tím, že podle odborných odhadů by mohlo být zveřejněno 60.000 až 80.000 jmen.

"Spisy agentů jsou velmi důležitou součástí naší společné minulosti a mnoho z nich způsobí zármutek v mnoha rodinách," řekl podle agentury MTI.

Tajné služby po změně režimu podle Ruffa neměly zájem předat archivům všechny dokumenty v plném rozsahu a pokračovaly v utajování; přitom až dosud žádná vláda neměla odvahu zpřístupnit tyto dokumenty.

Odtajnit archivy někdejší státní bezpečnosti přislíbil vůdce strany Tisza Péter Magyar, který se po vítězství v dubnových parlamentních volbách stal předsedou nové vlády. Nově by utajeny měly zůstat pouze údaje, které by mohly poškodit bezpečnost země a jejích spojenců v Evropské unii a v Severoatlantické alianci.

Očekává se, že Maďarsko zpřístupní dokumenty tajné služby z komunistické éry při příležitosti 70. výročí maďarského povstání, které vypuklo 23. října 1956. Spisy mají být zpřístupněny postupně, nejpozději do konce roku.

čtk, tb

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