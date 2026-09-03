Zemřela americká bojovnice za práva žen Gloria Steinem
Ve věku 92 let ve středu zemřela slavná americká bojovnice za práva žen, oceňovaná autorka a novinářka Gloria Steinem. Byla jednou ze zakladatelek časopisu Ms., který vznikl v roce 1971 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech. Velkou část života strávila na cestách jako aktivistka, přednášela ve vysokoškolských kampusech, v komunitních centrech a promlouvala na demonstracích.
Zemřela doma v New Yorku obklopena svými blízkými. "Gloriiným největším darem byla její schopnost naslouchat ostatním a dávat jim najevo, že je někdo vnímá a slyší," stojí v příspěvku její nadace.
Uváděla o sobě, že se považuje za "podnikatelku v oblasti společenských změn". V roce 1971 založila Národní politický výbor žen spolu s kongresmankami Bellou Abzugu, Shirley Chisholmu a spisovatelkou Betty Friedan, jejíž kniha Feminine mystique v roce 1963 v USA odstartovala druhou vlnu feminismu. V průběhu let se Steinemá podílela na založení řady organizací prosazujících práva žen.
Kariéru začala jako novinářka. V roce 1963 napsala reportáž o ponižujících podmínkách v klubech Playboy Hugha Hefnera, v jednom z nichž se nechala v utajení zaměstnat. Za zlomový okamžik, který ji o šest let později nasměroval k aktivismu, považovala setkání, na němž ženy otevřeně vystupovaly na podporu práva na potrat.
"To setkání pro mě bylo začátkem aktivismu," prohlásila v roce 2022. "Buď je naše kontrola nad vlastními těly rovná nehledě na pohlaví a rasu, nebo nežijeme v demokracii," uvedla v reakci na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, který zrušil rozsudek z roku 1973 známý jako Roe versus Wade. Ten stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Nejvyšší soud tak regulaci potratů vrátil do rukou amerických států.
Ještě několik let po 80. narozeninách Gloria Steinem cestovala po celém světě a vyjadřovala se k aktuálním tématům od ženské obřízky až po usmíření mezi Jižní a Severní Koreou. Přednostní pro ni však zůstávalo téma genderové rovnosti.
V roce 2013 jí prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání USA. "Díky její práci v Americe a po celém světě se více ženám dostává respektu a příležitostí, které si zaslouží. Také ale změnila, jak ženy přemýšlejí samy o sobě," řekl Obama.
Gloria Marie Steinem se narodila 25. března 1934 v Toledu v Ohiu. Její otec byl cestujícím prodejcem starožitností a Gloria strávila rané dětství s rodiči na cestách. Když jí bylo deset let, rodiče se rozvedli a Gloria se musela starat o svou matku, kdysi slibnou novinářku, která zápasila se skloubením práce a vedení domácnosti a nervově se zhroutila. V roce 2000 se Steinemá provdala za britského aktivistu a podnikatele Davida Balea, kterého potkala na benefiční akci. Bale v roce 2003 zemřel na nádor mozku.