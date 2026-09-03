Motoristé předložili Babišovi návrhy změn rozpočtu, nemají být jen kosmetické
Motoristé na čtvrteční schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu na příští rok, který by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard korun. Žádnou dohodu zatím s hnutím ANO nenalezli, diskuse bude pokračovat v pondělí ráno i večer. Předseda Motoristů Petr Macinka novinářům po jednání řekl, že navrhovaný schodek 389 miliard korun je velmi vysoký a strana nechce jen jeho kosmetickou změnu o jednu či dvě miliardy.
Jednání na úřadu vlády trvalo asi dvě a půl hodiny a podle Macinky bylo složité. "K žádné dohodě zatím nedošlo, nicméně v některých oblastech nějaké odmítavé stanovisko premiéra nebylo nějak ostré. Je to dobrý začátek," uvedl Macinka. Další jednání se chystá v pondělí ráno před zasedáním kabinetu. Na pondělní večer je pak naplánovaná koaliční rada, kde šéf Motoristů očekává návrhy také od koaliční SPD, která má k navrhovanému deficitu rovněž výhrady.