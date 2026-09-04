Amerika ve snaze oslabit Evropu naznačuje Argentině, že by si mohla od Britů vzít Falklandy. Kolem souostroví houstne atmosféra
Londýn dnes podle tiskových agentur zopakoval, že Falklandské ostrovy v Atlantiku patří Británii a že vůči nim má neochvějný závazek. Reagoval tak na argentinského prezidenta Javiera Mileie, který po domnělé podpoře od amerického protějšku Donalda Trumpa hovořil o "příznivých větrech" pro historický nárok Argentiny na toto souostroví pod britskou správou. Milei chce uvalit sankce na ropné společnosti, včetně jedné britské. O území, které Británie nazývá Falklandy a Argentina Malvíny, vedou obě země dlouho spory.
Trump v pondělí uvedl, že nevylučuje přehodnocení neutrálního postoje USA k ostrovům. Milei to podle agentury AFP okamžitě uvítal a zmínil se o "něčem velmi silném, co se týká nejdůležitější a nejposvátnější věci pro nás Argentince". Ve čtvrtečním televizním projevu pak oznámil návrh zákona, který má zpřísnit sankce a tresty vůči firmám zapojeným do "neoprávněných operací" v okolí ostrovů. Podle agentury Reuters měl na mysli ropné společnosti provádějící těžbu.
"Využijeme všechny nástroje státu - diplomatické, ekonomické i soudní -, abychom odradili státní i nestátní aktéry narušující naši suverenitu. Malvíny jsou argentinské z historického i právního hlediska, o tom není pochyb. Přibližně 3500 obyvatel, kteří žijí na neoprávněně obsazeném území, nemají legitimní právo na sebeurčení," uvedl argentinský prezident.
Sdružení veteránů z války o Falklandy a ochránci životního prostředí v úterý podali žalobu s cílem zabránit projektu těžby ropy na severu souostroví, na němž se podílí britská společnost Rockhopper a izraelská firma Navitas.
"Falklandy jsou britské, protože si jejich obyvatelé zvolili být Brity. Náš závazek vůči Falklandům je absolutní a neotřesitelný," napsal dnes na sociální síti X britský ministr obrany Wes Streeting.
Falklandy či Malvíny v současnosti pro Mileie představují příležitost k posílení jeho pozice na domácí scéně. Politikova popularita totiž už tři až čtyři měsíce klesá kvůli rozpočtovým úsporným opatřením, která zatěžují většinu obyvatel. Otázka ostrovů pak Trumpovi slouží k vyvíjení tlaku na Británii, aby vyhověla jeho požadavkům ohledně financování NATO a spolupráce ve válce v Íránu, řekl politolog Tomas Mugica z Argentinské pontifikální katolické univerzity (UCA) v Buenos Aires.
Falklandy neboli Malvíny leží asi 545 kilometrů východně od jihoargentinského pobřeží a od roku 1883 je de facto spravuje Británie, což ale Argentina označuje za okupaci. Souostroví v roce 1982 napadly argentinské jednotky, Británie reagovala vojensky a za 74 dní války zemřelo 649 Argentinců a 255 Britů. Argentina od své porážky nadále trvá na tom, že má nárok na svrchovanost nad těmito ostrovy.
Spojené státy stejně jako většina západních zemí uznávají, že Británie tyto ostrovy de facto spravuje, ale k otázce suverenity se nevyjadřují. Rezoluce OSN z roku 1965 uznává existenci sporu a vyzývá strany k nalezení mírového řešení.
čtk, tb