Premiér Babiš by byl pro zrušení státní organizace Cermat
Premiér Andrej Babiš (ANO) by byl pro to, aby byla zrušena státní organizace Cermat, která připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Babiš to zdůvodnil mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Uvedl to ve videu na instragramu. Cermat je příspěvková organizace ministerstva školství.
Babiš ve videu odpovídal na dotaz, zda zruší Cermat. "Já bych ho zrušil. Víte co stále slyším, co mi říkají rodiče? Že jejich děti, když jsou v deváté třídě, tak se hlavně učí na přijímačky, na testy Cermatu," uvedl. Podle něj kvůli tomu děti musí například omezit dosavadní zájmové aktivity. "No tak k čemu to teda je? Za nás to nebylo, ať si každá škola vybere, ať si udělá ty přijímačky," řekl. "Myslím, že to ani nepotřebujeme. Ušetřili bychom stovky milionů a rodiče by ušetřili desítky tisíc a všichni by byli s klidu," dodal.
Cermat v minulosti kritizovali také někteří studenti i odborníci kvůli obtížnosti některých testů. Někteří experti také dlouhodobě poukazují na to, že na výsledky přijímacích zkoušek na střední školy mají vliv mimo jiné placené kurzy. Podle některých by proto bylo lepší, kdyby žáci nejdříve skládali testy a přihlášku na střední školy podávali až poté.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) je příspěvkovou organizací řízenou ministerstvem školství. V současné podobě funguje od ledna 2006. Na starosti má přípravu a vyhodnocování státní maturity i další zkoušky, například testy žáků základních škol či jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Podílí se i na dalším vzdělávání pedagogů.