Praha schválila mnohamiliardovou smlouvu s Českými drahami na provoz příměstských vlaků do roku 2060
Vedení Prahy souhlasilo s uzavřením třicetileté smlouvy s Českými drahami (ČD) za 165,17 miliardy korun na provoz příměstských vlaků od roku 2030. Kontrakt dnes na základě výsledků tendru schválili radní města, ještě o něm dnes budou hlasovat zastupitelé Středočeského kraje, který byl hlavním zadavatelem zakázky. ČD na linkách vlaky provozují i nyní, v tendru porazily firmu RegioJet, která nabídla cenu 183,65 miliardy korun.
Vítězný dopravce bude na tratích na území Prahy a středních Čech provozovat po dobu 30 let flotilu velkokapacitních elektrických vlaků, součástí zakázky je i jejich pořízení. Nové vlaky s kapacitou nejméně 380 míst k sezení označované jako EMU 400 budou jezdit na páteřních linkách mezi metropolí a regionem a také na nyní modernizované trati do Kladna.
Prvních 60 až 66 jednotek má být nasazeno na linkách do Českého Brodu a Berouna, do Kladna a na letiště či do Kolína a Kutné Hory. Další jsou v plánu v závislosti na rozšiřování železniční trati, například na dokončení modernizace tratě mezi Veleslavínem a Masarykovým nádražím nebo výstavbě nové trati do Mladé Boleslavi. Celkem bude moci dopravce pořídit dalších až 67 vlaků.
Hlavním zadavatelem tendru je Středočeský kraj, vedlejším Praha. Kraj i hlavní město se budou na financování podílet rovným dílem.
Spolek Fair Rail nedávno vyzval v dopise kraj a hlavní město, aby před hlasováním o smlouvě požadovaly vysvětlení některých sporných bodů. Podle spolku by je měla zajímat finální nabídka, která je vyšší o 23 miliard proti předpokladu, nebo počet rezervních souprav. Rovněž by podle spolku měli vyčkat na výsledek řízení antimonopolního úřadu (ÚOHS) ohledně dodavatele vlaků. Tím je Škoda Group s cenou 36,39 miliardy korun, jejíž výběr u ÚOHS napadla společnost Stadler, která nabídla cenu 38,66 miliardy. Dokud řízení pravomocně neskončí, ČD nemohou s vítězem uzavřít smlouvu na dodávku vlaků.
čtk, tb