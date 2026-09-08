Rusko po třídenní přestávce obnovilo útoky na Kyjev
Rusko v noci obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Nejméně dva lidé přišli o život a dalších deset vyvázlo se zraněním, uvedli záchranáři. Dřívější bilance činila dva mrtví a sedm raněných. Nové útoky za použití dronů a raket následují poté, co vypršelo třídenní příměří vyhlášené kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. Raněné po ruských útocích hlásí úřady i v dalších ukrajinských regionech.
Ruský útok zasáhl kritickou infrastrukturu v Kyjevské oblasti, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Šlo o složitý útok, který se Rusové snažili naplánovat tak, aby způsobil co největší ztráty na životech," upozornil. Zmínil také dva raněné v Charkově na východě země.
Rusko i Ukrajina v sobotu oznámily, že se v souvislosti s návštěvou amerických vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a následně v Kyjevě po dobu tří dnů zdrží vzdušných útoků na obě hlavní města. Ruská státní agentura TASS v pondělí před půlnocí potvrdila, že ruské moratorium na útoky na Kyjev skončilo.
"Hlavní město je pod útokem balistických raket. Zůstaňte v krytech!" napsal na telegramu starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
V Holosijivské čtvrti podle něj vypukl požár v areálu vzdělávacího zařízení, v obytném domě jsou pod troskami patrně uvězněni lidé. Požáry vypukly také v nebytových objektech na několika dalších místech Kyjeva.
Podle ukrajinské záchranné služby podnikli Rusové v noci dronový útok také v okresech Fastiv a Boryspil nedaleko Kyjeva. Terčem útoku bylo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry hasiči uhasili. Velitel vojenské správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko informoval o jednom raněném ve městě Bila Cerkva.
Rusové napadli drony a dělostřelectvem čtyři okresy v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny. Zranění utrpěla 29letá žena, oznámil náčelník regionální správy Oleksandr Hanža.
Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině protilodní střely Oniks, rakety Iskander-M/KN-23, 32 střel s plochou dráhou letu Ch-101/Iskander-K a 166 dronů. Zneškodnit se podařilo dvě rakety, 31 střel a 142 dronů, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy na 29 místech. Ruský útok se zaměřil především na Oděskou a Kyjevskou oblast, dodalo.
Ruské síly zasáhly objekty obranného průmyslu zapojené do výroby a skladování bezpilotních letounů a střel s plochou dráhou letu a distribuční střediska vojenských nákladů v Kyjevě a okolí a v přístavu Čornomorsk v Oděské oblasti. Zasažen byl také tanker, tvrdí ruské ministerstvo obrany.
V souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu z dnešní noci vyslalo Polsko do vzduchu stíhačky, oznámila polská armáda. Opatření mělo podle ní preventivní charakter.
Jednání emisarů amerického prezidenta Donalda Trumpa v Moskvě a Kyjevě nepřineslo žádný viditelný průlom ve snaze ukončit válku, kterou zahájilo Rusko před více než čtyřmi lety svou rozsáhlou invazí na Ukrajinu.