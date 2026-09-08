V Kanadě začala platit odvetná cla na zboží z USA
V Kanadě v úterý vstoupila v platnost odvetná cla na dovoz ze Spojených států, jejichž sazby se pohybují od 15 do 50 procent. Vztahují se na zboží v hodnotě kolem 20 miliard amerických dolarů (zhruba 416 miliard Kč) ročně. Jsou odvetou za dříve zavedená americká padesátiprocentní cla na kanadský dovoz v podobné hodnotě.
Cla jsou důsledkem kolapsu obchodních rozhovorů mezi oběma zeměmi. Kanadská cla se týkají například produktů ocelářského, nábytkářského, oděvního či elektronického průmyslu. Americká cla se vztahují například na víno, nábytek, mléčné produkty, cement, oblečení, rybářské pruty a hokejové vybavení.
Z nezdaru rozhovorů se vzájemně obviňují obě strany. Rostoucí napětí vyvolává obavy ohledně širší obchodní dohody mezi USA, Kanadou a Mexikem. Ta má být předmětem každoročních přezkumů poté, co americký prezident Donald Trump odmítl prodloužit její platnost o dalších deset let.
"Obáváme se eskalace," uvedl šéf kanadské aliance pro obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty Michael Harvey, který je rovněž jedním z poradců kanadského premiéra Marka Carneyho pro hospodářské vztahy s USA. "Zároveň však chápeme, že premiér musí najít způsob, jak vyvinout tlak," dodal.
Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Carneyho postup má mezi Kanaďany širokou podporu. Ta by se ale podle analytiků mohla během několika měsíců vytratit, jakmile se projeví negativní dopady obchodní války. Trumpova cla na kanadské zboží podle průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters schvaluje pouze 20 procent Američanů.