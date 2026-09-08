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včera 10:50

Budapešť vyhošťuje deset ruských diplomatů

Budapešť vyhošťuje deset ruských diplomatů, kteří se podle maďarských úřadů podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce. Na sociální síti X to oznámila maďarská ministryně zahraničí Anita Orbán.

Maďarské úřady podle Orbánové "vyhodnotily, že deset členů ruského zastupitelského úřadu se v Maďarsku podílelo na aktivitách, jež jsou podle Vídeňské úmluvy pro diplomaty nepřípustné". "Maďarská strana proto vyzvala tyto osoby, aby opustily Maďarsko," napsala ministryně.

Podotkla, že tento krok je v zájmu maďarské bezpečnosti a suverenity a neznamená přerušení diplomatických vztahů s Moskvou. "Maďarsko má v úmyslu pokračovat v potřebném dialogu založeném na vzájemném respektu a dodržování pravidel," uvedla.

Vztahy mezi Maďarskem a Ruskem prošly letos zásadní změnou. V dubnových volbách po 16 letech u moci skončil premiér Viktor Orbán, který platil za nejvíce proruského politika mezi lídry zemí Evropské unie. V květnu, jen několik dnů po nástupu do úřadu, si nová šéfka maďarské diplomacie předvolala ruského velvyslance kvůli rozsáhlému náletu ruských dronů na Ukrajinu.

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