Opozice: Babiš ohledně Agrofertu obelhal prezidenta i občany
Premiér Andrej Babiš (ANO) podle bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše obelhal prezidenta Petra Pavla i národ slovy, že se nevratně zbaví Agrofertu. Svěřenský fond jako řešení střetu zájmů nestačí a současná situace je stejná, jako byla za předchozích Babišových vlád do roku 2021, řekl Bartoš.
Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Uvedla to mluvčí EK Louise Bogey. Komise podle ní po důkladném posouzení dospěla k závěru, že Babiš se nachází v potenciálním střetu zájmů a svěřenský fond situaci dostatečně neřeší. Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust.
Bartoš připomněl, že se Pirátina komisi kvůli situaci kolem premiérova střetu zájmů opakovaně obrátili. Situace je podle něj úplně stejná jako za předchozích Babišových vlád, kdy se ukázalo, že zůstává skutečným majitelem Agrofertu. "Pokud premiér flagrantně porušuje české zákony a i rozhodnutí soudů, tak je to do nebe volající," uvedl Bartoš.
"Andrej Babiš je ve střetu zájmů a poškozuje tak zájmy občanů naší země. Buď se musí opravdu vzdát svého podnikání, nebo ukončit svou politickou kariéru. Byznys a politiku nejde míchat dohromady," sdělil novinářům předseda opozičních Starostů Vít Rakušan.
Místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček na tiskové konferenci ve Sněmovně řekl, že ČR musí okamžitě zastavit čerpání dotací pro Agrofert. "Nejenom proto, že jsme varovali, že je zde flagrantní střet zájmů, který pan premiér má, ale protože i v té současné debatě o státním rozpočtu je to jeden z dalších vlivů, který má velmi negativní dopad na rozpočet," uvedl.
Babiš v prosinci řekl, že se rozhodl Agrofertu vzdát, s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Pavel po Babišovi žádal, aby způsob řešení střetu zájmů veřejně oznámil ještě před jmenováním premiérem. Bartoš dnes uvedl, že Babiš touto operací trochu obelhal prezidenta i celý národ. "Ten krok je nepostačující, Andrej Babiš je beneficientem veškerých zisků, které Agrofert získává v dotacích nebo na veřejných zakázkách," řekl.
Vzhledem k výši zadržených evropských dotací má veřejnost právo vědět, kterých firem a projektů se to týká, zda už byly peníze vyplaceny a kdo ponese náklady, pokud je Evropská komise definitivně neproplatí, uvedl předseda ODS Martin Kupka. V tiskové zprávě poznamenal, že z dosavadního vyjádření Státního zemědělského intervenčního fondu není zřejmé, kolika společností a projektů se opatření týká a zda již byly dotace příjemcům vyplaceny. Ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) vyzval ke zveřejnění informací o dotacích i o zákulisí jednání s Evropskou komisí.
Také podle bývalého předsedy ODS a expremiéra Petra Fialy Babiš střet zájmů nevyřešil a obelhal prezidenta, parlament i své voliče. "Premiér musí být schopen bez jakýchkoli pochybností hájit veřejný zájem. Pokud tento základní předpoklad nesplňuje, měl by rezignovat," uvedl na síti X.