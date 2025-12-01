Správní rada Správy železnic dnes odvolala generálního ředitele Svobodu
Správní rada Správy železnic dnes odvolala z funkce generálního ředitele Jiřího Svobodu, řekl novinářům po jednání ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Setrvání Svobody ve vedení jedné z největších státní organizací by podle Kupky ohrožovalo důvěru veřejnosti ve fungování Správy železnic (SŽ). Do jmenování nového ředitele SŽ povede náměstek Mojmír Nejezchleb. Policie prověřuje některé zakázky SŽ, podle médií našla v domě šéfa SŽ přes 80 milionů korun. Podle Svobody však peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny.
"Události a informace zveřejněné v posledních dnech otevírají tolik otázek, že setrvání Jiřího Svobody ve funkci by poškozovalo důvěru veřejnosti ve fungování organizace. Nijak tím nepředjímáme závěry policejního šetření a respektujeme presumpci neviny," řekl ministr Kupka. Svoboda podle něj musí nyní dostat prostor pro to, aby své kroky vysvětlil a obhájil, což není možné při vykonávání náročné funkce ředitele SŽ.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a SŽ minulý týden na několika místech. Nikoho nezadrželi a ani zatím neobvinili. Podle informací webu Odkryto.cz se policie zabývá několika miliardovými tendry obou podniků, je mezi nimi například dostavba dálnice D3 a modernizace Masarykova nádraží v Praze. čtk, ft