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15:45

Spojené státy podle Trumpa v noci opět tvrdě zaútočí na Írán

Spojené státy v noci podniknou velmi tvrdé údery proti Íránu a v blízké budoucnosti obsadí íránský ostrov Charg a zmocní se íránské ropné infrastruktury. Na síti Truth Social to napsal americký prezident Donald Trump. Dodal, že USA převezmou plnou kontrolu nad íránskou ropou a zemním plynem, obdobně jako to udělaly ve Venezuele, kde to podle něj "skvěle" funguje jak pro Venezuelu, tak pro Spojené státy.

Trump v příspěvku také zopakoval své již několikrát opakované tvrzení, že íránské námořnictvo, letectvo, radarové systémy a systémy protivzdušné obrany a všechny další obranné prostředky a většina útočných kapacit země byly zničeny.

Deník The New York Times minulý měsíc napsal, že veřejná prohlášení americké administrativy o vojensky zničeném Íránu jsou v příkrém rozporu s tím, co jí sdělují její vlastní zpravodajské služby. Podobnou zprávu zveřejnil i deník The Washington Post.

Spojené státy a Írán přitom už několik týdnů jednají o podobě memoranda o porozumění, které by vyřešilo některé sporné otázky včetně úplného znovuotevření Hormuzského průlivu, který je důležitou trasou pro vývoz ropy a zemního plynu vytěžených v zemích Perského zálivu. Teherán v reakci na americko-izraelské útoky na Írán, které 28. února zažehly regionální válku, začal průliv blokovat.

V noci na čtvrtek Spojené státy zaútočily na Írán, což Trump zdůvodnil neochotou Teheránu podepsat dohodu. Teherán odpověděl odvetnými údery namířenými na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. USA na Írán zaútočily i předchozí noc poté, co Trump obvinil Teherán ze sestřelení amerického vrtulníku v Hormuzském průlivu. I na tyto údery Írán odpověděl odvetnými útoky na vojenské základny USA v regionu.

Ostrov Charg, který se nachází v severní části Perského zálivu, je strategický pro íránský ropný průmysl. Na ostrově se plní tankery, které přepravují íránskou ropu pro zahraniční zákazníky, například pro Čínu. Prodej ropy patří k hlavním zdrojům příjmů pro íránskou ekonomiku. Spojené státy na ostrov v minulých měsících již letecky zaútočily. Trump v březnu v rozhovoru s listem Financial Times řekl, že USA by se mohly ostrova zmocnit.

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