Špidlův projekt Nové sociální demokracie se chce veřejnosti představit 1. května
Bývalí sociální demokraté kolem někdejšího předsedy ČSSD a premiéra Vladimíra Špidly plánují projekt své nové strany představit oficiálně veřejnosti 1. května. Petiční výbor v čele se Špidlou, bývalým ministrem Jiřím Dienstbierem či bývalým šéfem pražské sociální demokracie Petrem Pavlíkem začal se sběrem podpisů pro vznik strany označované jako Nová sociální demokracie. Má sjednotit sympatizanty sociálnědemokratických myšlenek a bývalé členy ČSSD/SOCDEM, kteří ze strany odešli kvůli spojení se Stačilo! a KSČM.
Desítky sympatizantů se sešly v polovině března ze Špidlovy iniciativy v pražském kině Atlas a další v on-line prostoru. Jejich plánovaná strana teď začala sbírat podpisy pro svou registraci u ministerstva vnitra. Má jich přes stovku, místo potřebné tisícovky chce zkusit získat alespoň 1500 podpisů. Jedna z pracovních skupin dostala za úkol pracovat na konceptu stanov, které by měly být demokratičtější a pružnější než stanovy SOCDEM.
Započaly také práce na logu, vizuálním stylu a webových stránkách Nové sociální demokracie, připravují se také on-line komunikační kanály. Skupina pro partnerství s dalšími levicovými stranami dostala za úkol navázat komunikaci se stranami, jako jsou Budoucnost, Levice či Idealisté. Do oficiálního představení, které se plánuje 1. května, by se měla uskutečnit ještě dvě setkání, a to v Ostravě a Praze.
Cílem je podle Špidly vytvořit stranu, která získá do svých řad i ty, kteří nikdy nebyli členy ČSSD/SOCDEM, a kterou by za svou mohly považovat také mladší generace levicově smýšlejících lidí. SOCDEM jako struktura už podle něj nemůže být nositelem sociálnědemokratických myšlenek, existuje ale řada instinktivních sociálních demokratů, pro které je třeba vytvořit platformu, která jim dovolí prosazovat jejich politiku.
Sociální demokraté byli v osmi českých vládách, měli pětkrát premiéra a čtyřikrát vyhráli volby do Sněmovny. Do roku 2023 používali jméno Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). V říjnu 2021 ČSSD ve sněmovních volbách neuspěla. Od října 2024 vedla už pod značkou SOCDEM sociální demokraty bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Přes nesouhlas části strany dovolila volební spolupráci s komunisty v hnutí Stačilo! a po volebních neúspěchu rezignovala.
Ze SOCDEM po oznámení volební spolupráce s komunisty odešli například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Petr Vícha, někdejší ministr a senátor Dienstbier nebo někdejší předseda strany Michal Šmarda. Po prosincovém sjezdu strany, kdy se stal nástupcem Maláčové v čele strany Jiří Nedvěd, ukončil své členství i dlouholetý starosta Náchoda a bývalý poslanec Jan Birke. Část sociálních demokratů opustila stranu už poté, co vedení převzala Maláčová.