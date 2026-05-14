Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Ukrajina válku neprohraje
včera 17:00

Byla to fraška, říká Posselt o hlasování poslanců proti sjezdu sudetských Němců

Hlasování českých poslanců o usnesení namířeném proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně byla fraška a karikatura parlamentarismu. řekl předák sudetských Němců Bernd Posselt. Sjezd se podle něj navzdory výzvě obsažené v usnesení příští týden v Brně uskuteční. Případné pokojné demonstrace odpůrců sjezdu hodlá Posselt respektovat.

Poslanecká sněmovna se ve čtvrtek z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů organizátory vyzvala, aby od pořádání akce v moravské metropoli ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se dnešního jednání dolní komory na protest nezúčastnili.

"Byl jsem 20 let členem Evropského parlamentu. A můžu proto jasně říct: Celé to je fraška, karikatura parlamentarismu," řekl v první reakci na hlasování Posselt. Upozornil, že pro rezoluci hlasovalo jen 73 z 200 poslanců, přítomno jich bylo 77. "Na obrazovkách bylo vidět, že sněmovna je úplně prázdná. Opoziční strany, demokratické proevropské strany, které lze v českém parlamentu brát vážně, to bojkotovaly," dodal předák sudetských Němců. V pozdější tiskové zprávě označil za zajímavé, že se hlasování nezúčastnili premiér Andrej Babiš či ministr zahraničí Petr Macinka.

Navzdory hlasování parlamentu se podle Posselta bude sjezd v Brně příští týden "každopádně" konat. "Máme v České republice díky bohu demokracii," řekl. "Pokud se budou čeští odpůrci držet českých zákonů a pokojně protestovat, pak to respektuji. Ale měli by respektovat to, že i my máme demokratická práva," dodal.

Sjezd podle něj bude pokojný a konstruktivní. Případného násilí ze strany odpůrců se Posselt neobává. "Jsou to všechno slušní lidé, kteří budou dodržovat zákony," řekl. Sjezd má podle něj na druhé straně i velkou podporu příznivců z řad české občanské společnosti a regionálních politiků.

Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Stejnojmenná iniciativa sudetské Němce do moravské metropole pozvala už loni. Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Na sjezd se chystá přijet i řada německých politiků včetně spolkového ministra vnitra Alexandera Dobrindta a bavorského premiéra Markuse Södera. Söder se po projevu na sjezdu setká v Praze s prezidentem Petrem Pavlem.

