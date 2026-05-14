Sněmovna bez opozice se postavila proti sjezdu sudetských Němců v Česku
Sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovanému na konec příštího týdne ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se jednání dolní komory na protest nezúčastnili. V opozičních lavicích na místech lidovců byl transparent se vzkazem Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte.
"Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním 76. sněmu Sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky, a to s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci části tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání," stojí v usnesení. Dolní komora v něm také odsoudila jakékoli projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání v Česku. Pro návrh usnesení hlasovalo 73 ze 77 přítomných poslanců koalice. Proti nebyl nikdo. Čtveřice zákonodárců vládního tábora se hlasování zdržela. Sudetoněmecký sjezd se uskuteční poprvé v Česku od 22. do 25. května. Podmínkou pro schválení usnesení byla přítomnost nejméně 67 poslanců koalice.
Opozice už při úvodním šestihodinovém projednávání tématu před týdnem v noci na středu tvrdila, že debata o sjezdu se v dolní komoře nemá vůbec konat. Upozorňovala mimo jiné na to, že sdružení se vzdalo veškerých nároků, a rovněž na to, že téma zrušení poválečných dekretů prezidenta Edvarda Beneše o odsunu a vyvlastnění sudetských Němců vznášejí zástupci Alternativy pro Německo nebo rakouských Svobodných, s nimiž právě iniciátoři jednání z hnutí SPD spolupracují.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) kritizoval v souvislosti s tímto tématem čtvrteční vyjádření německé poslankyně Martiny Kempf z AfD. Ta řekla, že by Česko mělo konečně uznat, že vyhnání sudetských Němců a s ním spojené utrpení bylo bezprávím. Podle Macinky se nemá vyslovovat k historickým záležitostem, o nichž nemá ponětí. "Její 'paměť', když už se chce vyjadřovat, by také neměla začínat až rokem 1945, ale 1938," dodal.