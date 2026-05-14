Soud zrušil zprošťující rozsudek ohledně knihy, která zpochybňuje holokaust
Odvolací Krajský soud v Brně v případu vydání knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu, zrušil zprošťující rozsudek městského soudu. Městský soud se tak věcí bude muset zabývat znovu. Obžalované loni zprostil viny s odůvodněním, že nešlo o trestný čin.
Na místě se tehdy odvolala žalobkyně. Kauza se týkala i dalších dvou desítek podobně laděných knih. Žalobkyně viní z účasti na organizované zločinecké skupině a popírání genocidy čtyři lidi, také tři právnické osoby. Obžalovaní se cítili nevinni, šlo podle nich o historické publikace či sci-fi. O rozhodnutí informovala mluvčí krajského soudu Klára Belkovová.
Městský soud ve věci vyhlásil rozhodnutí loni 31. července, předsedkyně senátu Barbora Sýkorovář ekla, že soud v rozhodnutívycházel především ze závěrů několika znaleckých posudků, jejichž autoři podle ní obžalobu spíše nepodporovali. Jak tehdy uvedla, podle znalců obžalovaní knihy nenapsali, pouze je vydali, a to s dodatky. Autoři, kteří je napsali, před soudem nestáli.
Podle znalců šlo o převydání dobových publikací, jejich moderní vydání, kdy publikace nijak neodkazovaly na soudobé hnutí podporující popíraní práv některých skupin. Dovedli si prý také představit, že si knihy někdo přečte čistě z historického zájmu. Podle znalců také neexistuje objektivní pravda a ani žádný seznam zakázaných knih.
Obžalobě čelí Vítězslav Baránek, Pavel Kamas, Erik Sedláček a Lukáš Novák. Všichni dříve uvedli, že jsou nevinni. Kamas řekl, že jde o mrhání časem a penězi daňových poplatníků a že obžaloba nikdy neměla být podána. Obžalobu označil za nesmysl, konstrukci a škemrání o potrestání lidí, kteří psali a malovali. Podle něj šlo o knihy o historii, politice a romány, sci-fi. Kromě čtyř lidí obžalobě čelí nakladatelství Guidemedia, Náš směr a Nakladatelství Pavel Kamas.
Po vyhlášení rozhodnutí Kamas uvedl, že to nečekali a jsou mile překvapeni. Státní zástupkyně Tereza Paseková se na místě odvolala. "Pro mě je s podivem, že v tom jednání, tak, jak jsem ho popsala v obžalobě, soud nespatřuje naplnění trestných činů," řekla tehdy.
Nakladatelství Guidemedia dříve vydalo také Hitlerovy projevy a čelilo obžalobě ze schvalování genocidy a podpory hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod. Nejvyšší soud ale všechny aktéry obžaloby zprostil.