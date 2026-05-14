Máme fantastický vztah, řekl Trump v Číně. Pozor na Tchaj-wan, varoval ho Si
Čínský vůdce Si Ťin-pching v Pekingu uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce provázeného obchodní válkou obou velmocí. Si na začátku jednání prohlásil, že Čína a USA by měly být partnery, a nikoli rivaly, ale varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí. Trump řekl, že americko-čínské vztahy budou lepší než kdy dříve. Setkání za zavřenými dveřmi skončilo po zhruba dvou hodinách a oba politici pak navštívili Chrám nebes.
Jednání obou představitelů se konalo v pekingském Velkém sále lidu, monumentální budově na náměstí Tchien-an-men, v níž sídlí čínský zákonodárný sbor. Součástí velkolepého uvítání šéfa Bílého domu byly i salvy z děl a kapela, která zahrála americkou a čínskou národní hymnu.
Rozhovory se měly týkat zejména posílení vzájemného obchodu a spolupráce v oblasti technologií. Dvě největší ekonomiky světa loni vedly obchodní válku a zaváděly trojciferná cla, poté se však v říjnu oba lídři dohodli na příměří. Čína chce předejít opětovnému zvyšování cel, které loni inicioval Trump.
Na úvod čtvrtečního jednání Trump řekl, že jeho vztahy se Siem jsou fantastické a že jsou přátelé. Čínský prezident volil oficiálnější tón a prohlásil, že stabilní vztahy obou zemí jsou dobré pro celý svět. Čínská státní média uvedla, že za nejdůležitější otázku označil Tchaj-wan, který Čína považuje za svou součást. USA jsou nejvýraznějším podporovatelem ostrova a dodávají mu zbraně.
Skupina amerických zákonodárců před odletem vyzvala Trumpa, aby dal v Číně jasně najevo americkou podporu ostrova. Mluvčí tchajwanské vlády poděkoval v době Trumpova jednání se Siem Washingtonu za dlouhodobou podporu, napsala agentura Reuters. Sám Trump o Tchaj-wanu před cestou příliš nehovořil.
Trump dorazil do Pekingu v době, kdy se v USA potýká s poklesem popularity kvůli americko-izraelské válce s Íránem a růstu cen vyvolaným související blokádou Hormuzského průlivu. Ministr zahraničí Marco Rubio, který je v Trumpově delegaci, před jednáním řekl, že by Čína měla zatlačit na svého spojence Írán a pomoci vyřešit krizi kolem konfliktu.
Trump se i kvůli potížím spojeným s válkou vyvolanou USA a Izraelem snaží dosáhnout mezinárodního úspěchu uzavřením dohod s Čínou o nákupu většího množství amerických potravin a letadel. Trump před cestou prohlásil, že Si Ťin-pchinga vyzve, aby otevřel svou zemi americkému obchodu.
Šéfa Bílého domu doprovází početná skupina podnikatelů z předních firem jako je Nvidia, Tesla, Apple, Boeing, Visa či JPMorgan. Po prvních jednáních dávali podle agentur najevo optimismus. Si jim sdělil, že dveře do Číny se americkým firmám otevřou více než dnes, napsala agentura Nová Čína.
Peking již několikrát kritizoval USA za zahájení války s Íránem, který je pro Čínu blízkým obchodním partnerem, a americké zpravodajské služby tvrdí, že Čína se chystá dodat Teheránu systémy protivzdušné obrany.