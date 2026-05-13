Izrael zřejmě čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu
Většina podporující izraelského premiéra Benjamina Netanjahua předložila návrh zákona o rozpuštění parlamentu, který otevírá cestu k předčasným volbám, informovala ve středu večer Netanjahuova strana Likud. Pod návrhem jsou podepsány všechny koaliční strany a předběžné hlasování se uskuteční nejdříve příští pondělí, avšak zřejmě až příští středu.
"Kneset bude rozpuštěn před koncem svého funkčního období. Volby se uskuteční v termínu stanoveném komisí Knesetu, který nesmí být kratší než 90 dní od přijetí tohoto zákona," uvádí se v textu návrhu, který zveřejnil Likud.
Podle serveru The Times of Israel je zároveň podmínkou, aby se předčasné volby uskutečnily do pěti měsíců od přijetí návrhu, podle serveru by tak Izraelci mohli jít k volbám v polovině října. Rozpuštění parlamentu si přeje i opozice, takže je schválení návrhu takřka jisté.
Frakce ultraortodoxní židovské strany Sjednocený judaismus Tóry v úterý oznámila, že bude usilovat o rozpuštění parlamentu, protože vládní koalice neprosadila zákon, který by zakotvil již desítky let trvající výjimku pro studenty židovských škol (ješiv) z vojenské služby. Po tomto oznámení o záměru rozpustit parlament přišla s návrhem na předčasné volby také opozice.
Návrh je snahou koaliční vlády o kontrolu nad legislativním procesem a načasováním předčasných voleb, aby o tom nerozhodovala opozice.