Zelenskyj vyzval NATO k jednotě, chce se zúčastnit červencového summitu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval NATO, aby na červencovém summitu ukázalo sílu a jednotu. Schůzky v Ankaře se chce osobně zúčastnit.
Zelenskyj je v Bukurešti na setkání lídrů Bukurešťské devítky (B9), která sdružuje země východního křídla aliance. Setkání v rumunském hlavním městě si klade za cíl především koordinaci pozic před červencovým summitem, kromě Zelenského a členských států B9 se ho účastní i zástupci severských zemí nebo generální tajemník NATO Mark Rutte. Česko zastupuje prezident Petr Pavel.
"Červenec musí dokázat, že NATO je silné a že se nerozpadne, neoslabí a nezůstane pozadu," uvedl Zelenskyj s odkazem na současné napjaté vztahy mezi Spojenými státy a některými evropskými zeměmi v důsledku války USA proti Íránu.
Zároveň Zelenskyj vyzval partnery, aby pokračovali v podpoře Ukrajiny, která podle něj "zastavuje Rusko". Kyjev nejpozději začátkem června obdrží první peníze z balíku Evropské unie na podporu Ukrajiny ve výši 90 miliard eur, dodal s tím, že tyto prostředky budou určeny hlavně na výrobu dronů, které Ukrajina naléhavě potřebuje.
Amerického prezidenta Donalda Trumpa Zelenskyj vyzval, aby během svého nadcházejícího jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem otevřel otázku ukončení ruské invaze na Ukrajině. Čína je považována za blízkého spojence Ruska.
Zelenskyj přicestoval do Bukurešti spolu se svou manželkou. Uvedl, že má naplánována také bilaterální jednání, která mají posílit ukrajinskou obranu proti ruské invazi a rozšířit formát dohod, které Ukrajina uzavírá s partnery ohledně vývoje, výroby a financování dronů.
Vznik formátu B9 iniciovalo Rumunsko spolu s Polskem v reakci na zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině po roce 2014. Dnešního summitu v Bukurešti se kromě členů B9 zúčastní i zástupci severských států.
Ukrajina po začátku rozsáhlé ruské invaze v roce 2022 podala přihlášku do NATO. Na jejím přijetí však mezi členskými zeměmi aliance nepanuje jednoznačná shoda.