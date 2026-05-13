Šťastný zvažuje vznik rejstříku ke sdílení dat klubů o problémových fanoušcích
Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kauckým to řekl ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Prosadit legislativní změny v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby mezi Slavií a Spartou by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem.
"Myšlenka je, že NSA jako ústřední orgán státní správy by mohl být správcem takového rejstříku, aby se mohly ty jednotlivé informace i třeba anonymně sdílet mezi jednotlivými kluby," řekl Šťastný. Další možností, jak problémy řešit, by podle něj mohly být i vstupenky na jméno. Kaucký se s ministrem shodl na tom, že databáze nemůže vzniknout bez změn v legislativě. "Několik článků evropského práva to zakazuje," dodal.
Podle Kauckého by v systému zpočátku byli lidé, kteří mají soudem zakázaný vstup už nyní. "Což je zřejmě jenom pár desítek lidí," uvedl. Další lidi by mohly za zákonem stanovených podmínek do registru zařazovat kluby. "A pokud by se konalo rizikové utkání, tak by systém, hloupě řečeno, vyskladnil pouze ty portréty, aniž by se někdo dozvěděl, jak se ten člověk jmenuje, kde bydlí a tak dále," uvedl.
Kamery u vstupu by pak pořadatelům signalizovaly, kdo nemá na stadion projít. "Pokud by se mu to nelíbilo, že tam (v databázi) je, tak to bude reklamovat u sportovní agentury," dodal ředitel úřadu. Stížnost či žádost o výmaz z rejstříku by mohl směřovat také přímo na úřad.
Šťastný chce přípravu legislativy urychlit. "To znamená v nějakých následujících měsících tu věc připravit, abychom do konce roku ji přijali. Potom následně asi bude trvat nějakou chvíli vytvořit technické podmínky," dodal. V současnosti se podle něj kamery využívají pouze zpětně ke ztotožnění pachatelů. "Nadstavba řešení, o kterém mluvíme, je taková, že když se klub rozhodne a zakáže někomu vstup na stadion, tak by měl možnost tam toho konkrétního člověka nepustit," dodal.
V pracovní skupině, jejíž zřízení ministr oznámil už dříve, chce mluvit i o dalších možnostech, třeba vstupenkách na jméno. Takové opatření by se nemuselo týkat všech lístků, ale například jen těch do rizikových sektorů, míní. "Ale vstupenka na jméno není všespásná, musí to být kombinace všech opatření," uvedl. Kluby podle něj také musí důsledně dodržovat a vymáhat současné předpisy, například zákaz pyrotechniky.
Sobotní pražské derby na Slavii se nedohrálo poté, co část domácích fanoušků vtrhla na trávník a napadla několik hráčů soupeře. Někteří lidé doběhli až k protějšímu rohu stadionu a házeli světlice do diváckého sektoru pro hosty. Disciplinární komise duel kontumovala ve prospěch Sparty, vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Pokutu dostala i Sparta.