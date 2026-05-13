Brusel navrhuje jednotnou jízdenku pro snadnější cestování vlakem po Evropě
Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem pro Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců, zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty. Informoval o tom eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas, který představil takzvaný balíček pro cestující.
Podle Evropské komise je v současné době pro cestující v EU obtížné porovnávat dostupné možnosti dopravy a určit ty nejudržitelnější varianty, zejména u přeshraničního cestování a železničních jízdenek. "Rezervace cest vlakem na více úsecích zahrnujících jízdenky od různých společností může být složitá, a to především kvůli roztříštěným rezervačním systémům a velmi silnému postavení některých železničních společností na trhu," uvedla komise. Ochrana cestujících je navíc při těchto cestách omezená.
Celkem tři návrhy by měly podle unijní exekutivy tyto překážky odstranit. "Cestující budou moci vyhledávat, porovnávat a nakupovat služby kombinované od různých železničních dopravců v rámci jediné jízdenky, kterou bude možné zakoupit v jedné transakci na zvolené prodejní platformě. Tou může být nezávislá platforma nebo prodejní systém samotného železničního dopravce," uvedla komise. V případě zmeškání spoje při cestě s více dopravci by měli lidé s jedinou jízdenkou využívat nové, plné ochrany práv cestujících, včetně asistence, vrácení peněz a odškodnění.
"Svoboda pohybu patří k největším úspěchům Evropy. Dnes jdeme ještě o krok dál a cestování po všech 27 členských státech cestujícím zjednodušujeme, zefektivňujeme a zpříjemňujeme," uvedl Tzitzikostas.
Cestující budou mít jedinou jízdenku, pokud si zakoupí cestu vlakem s více dopravci v rámci jedné obchodní transakce. Nová pravidla dále stanoví, že jednotlivé jízdenky nelze rozdělit na několik samostatných jízdenek.
I když je možné zakoupit si jízdenky na některé trasy na jedné platformě - například na cestu z Bruselu do Štrasburku s přestupem v Paříži - není tomu tak vždy. Pokud jsou dva úseky cesty provozovány různými společnostmi, často cestující dostanou dvě různé jízdenky a uzavírají dvě samostatné smlouvy. Pokud kvůli zpoždění prvního z vlaků cestující zmešká druhý přípoj, nemůže nyní jednoduše jet dalším vlakem do své konečné destinace.
Podle nynějších pravidel EU má také nárok pouze na odškodnění za zpoždění prvního vlaku. Několik železničních společností se už nicméně mezi sebou dohodlo, že za určitých podmínek umožní cestujícím cestovat v případě zpoždění prvního vlaku zdarma dalším dostupným vlakem. Patří mezi ně Deutsche Bahn, ÖBB, francouzská železniční společnost SNCF a Eurostar Services.