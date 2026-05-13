Trump zahájí třídenní návštěvu Číny, doprovází ho i Rubio s přepsaným jménem
Americký prezident Donald Trump přijede ve středu do Číny; návštěva Pekingu potrvá tři dny. Očekává se, že šéf Bílého domu bude tlačit na čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ohledně ukončení čínské podpory Íránu. Dále se předpokládá, že se Trump bude snažit o zmírnění obchodního napětí mezi oběma zeměmi. K Trumpovi se připojí také 17 šéfů významných amerických podniků. Půjde o první cestu hlavy Spojených států do Číny od roku 2017.
Čína a Írán jsou blízkými ekonomickými partnery. Peking opakovaně vyzývá k co nejrychlejšímu ukončení války na Blízkém východě, která začala americko-izraelskými údery na Írán 28. února, za což USA několikrát kritizoval. Čína je také největším odběratelem íránské ropy a právě dodávky této suroviny konflikt silně narušil kvůli blokování Hormuzského průlivu. Zpravodajci USA podle amerických médií uvádějí, že se Peking chystá dodat Teheránu systémy protivzdušné obrany, což však čínské velvyslanectví ve Washingtonu popřelo.
Obě největší ekonomiky na světě spolu vedou dlouholetou obchodní válku, která se vyostřila, když USA uvalily na čínské zboží cla přesahující 100 procent a Peking pohrozil omezením globálních dodávek vzácných zemin. Loni v říjnu se však Trump se Siem při setkání v Jižní Koreji dohodli na ročním obchodním příměří. Právě prodloužení tohoto příměří, které umožňuje export vzácných zemin z Číny do USA, bude podle světových agentur jedním z témat rozhovorů.
V rámci podpory obchodu bude Trumpa na cestě doprovázet například šéf automobilky Tesla a kosmické společnosti SpaceX Elon Musk či šéfové společností Apple, Boeing, Visa, JP Morgan, Cargill, BlackRock a další. Podle agentury Reuters se také očekává uzavření dohody o ustavení fór na podporu vzájemného obchodu a investic a Čína zřejmě oznámí nákup letounů Boeing a nákupy týkající se amerického zemědělství či energetiky.
Trumpa na cestě do Pekingu doprovázíAmerický ministr zahraničí Marco Rubio - navzdory tomu, že na něj Čína v minulosti uvalila sankce. Čínské úřady tento problém vyřešily změnou přepisu jeho jména. Ještě v dobách, kdy byl Rubio senátorem, se zasazoval o posílení lidských práv v Číně, která na něj kvůli tomu dvakrát uvalila sankce.
Čína v úterý oznámila, že nebude Rubiovi bránit ve vstupu na své území. "Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem," řekl mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu. Krátce předtím, než se Rubio loni v lednu ujal úřadu, začaly čínská vláda a oficiální média první slabiku jeho příjmení přepisovat s jiným čínským znakem.