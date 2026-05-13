Opozice bude bránit projednání novely o rozpočtové odpovědnosti a ptát se na odvolací soudy
Opozice bude bránit projednání novely o veřejných rozpočtech, kterou má na programu středeční schůze sněmovny. ODS navrhne její vrácení do projednávání výbory. Připravuje i případné podání k Ústavnímu soudu.
TOP 09 se bude koaliční většiny při schůzi také ptát na možnou účelovost novely trestního řádu, která by odňala odvolacím soudům možnost zavázat nižší soudy k tomu, jak hodnotit důkazy. Předseda strany Matěj Ondřej Havel chce na plénu hovořit i o konci dosavadního vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany Jiřího Šedivého ve funkci. Obě témata podle něj vládní koalice schválně zamlžuje, mimo jiné opozicí odmítanou diskusí o sjezdu sudetských Němců v Brně.
Podle novely trestního řádu, která podle ministerstva spravedlnosti vychází z iniciativy obhájců, by odvolací soudy v budoucnu neměly mít možnost zavázat nižší soudy k tomu, jak hodnotit důkazy a jaká mají činit skutková zjištění. "Budeme se ptát, zda není účelová. Nižší instance nebudou muset respektovat verdikt vyššího soudu," uvedl Havel s tím, že změna by se mohla dotknout dotační kauzy Čapí hnízdo, ve které by tak podle něj mohl premiér Andrej Babiš (ANO) na rozdíl od europoslankyně Jany Nagyové (ANO) uniknout spravedlnosti.
Babišovo stíhání je nyní kvůli poslanecké imunitě přerušené. Babiše v minulosti v případu Městský soud v Praze dvakrát nepravomocně osvobodil, odvolací pražský vrchní soud ale rozsudky zrušil a v posledním rozhodnutí městský soud zavázal, aby Babiše i Nagyovou uznal vinnými. Městský soud počátkem dubna vynesl odsuzující rozsudek, Nagyové za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU uložil podmínku a peněžitý trest. O Babišově vině kvůli imunitě nerozhodoval. Soudce Jan Šott při vynášení rozsudku vyjádřil o vině Nagyové pochybnosti, odsuzující verdikt je podle něj v rozporu s principem presumpce neviny. Městský soud byl ale názorem odvolacího soudu vázán.
O konci Šedivého ve funkci informovalo ministerstvo obrany v úterý na svém webu bez udání důvodů. Úřad v následujících dnech vypíše výběrové řízení na nového ředitele. Šedivý byl ve funkci od loňského srpna, kdy zvítězil ve výběrovém řízení po odchodu tehdejšího ředitele Jana Jireše. Podle Havla je Šedivý mimořádně kvalifikovaný odborník, který dělá odbornou a kompetentní práci. Havel odkázal na týdeník Respekt, který napsal, že podle jeho zdrojů Šedivý uspořádal odbornou debatu za účasti dalších ministerstev, kde přítomné seznámil s fakty o výši obranných výdajů. Podle týdeníku premiér poté pozval ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD) a naléhal, aby Šedivého z ministerstva odvolal. "To je styl vlády Andreje Babiše, takový člověk se nehodí," uvedl Havel.
Poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání sporné vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Opozice se obává, že změny v zákonech umožní vládě nekontrolovatelné utrácení, a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naopak vnímá opoziční kritiku jako bouři ve sklenici vody. "Předpokládá, že horečka pomine, když rozbije teploměr," glosoval dnes na tiskové konferenci předseda ODS Martin Kupka.
Ministryně změny hájí tím, že pravidla prosazená za minulé vlády premiéra Petra Fialy (ODS) jsou nerealistická, příliš přísná. "Napravujeme fiskální pravidla, která jsou v rozporu s realitou, Česká republika zůstane mezi fiskálně nejodpovědnějšími zeměmi Evropské unie. Neměním parametry, které jsme deklarovali," řekla dnes novinářům s tím, že i po přijetí novely zadlužení ČR zůstane bezpečně pod hranicí tří procent hrubého domácímu produktu.