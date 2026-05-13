0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukrajina válku neprohraje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 17:00

Slovensko ohlásilo uzavření přechodů s Ukrajinou z bezpečnostních důvodů

Slovenská finanční správa oznámila uzavření všech hraničních přechodů Slovenska s Ukrajinou, a to z bezpečnostních důvodů. Úřad to bez bližších informací uvedl v tiskové zprávě. Slovenská média informovala o ruských dronových útocích na západní část Ukrajiny; výbuchy jsou podle nich hlášeny také z ukrajinského města Užhorod, který leží u hranic se Slovenskem.

Podle slovenské finanční správy jsou hraniční přechody s Ukrajinou uzavřené od zhruba 15:00 SELČ až do odvolání. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Slovensko spojuje s Ukrajinou zhruba 98 kilometrů dlouhá společná hranice, na které jsou tři silniční a dva železniční hraniční přechody. Slovensko-ukrajinská hranice je také vnější hranicí Evropské unie a schengenského systému volného pohybu osob.

↓ INZERCE