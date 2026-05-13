Slovensko ohlásilo uzavření přechodů s Ukrajinou z bezpečnostních důvodů
Slovenská finanční správa oznámila uzavření všech hraničních přechodů Slovenska s Ukrajinou, a to z bezpečnostních důvodů. Úřad to bez bližších informací uvedl v tiskové zprávě. Slovenská média informovala o ruských dronových útocích na západní část Ukrajiny; výbuchy jsou podle nich hlášeny také z ukrajinského města Užhorod, který leží u hranic se Slovenskem.
Podle slovenské finanční správy jsou hraniční přechody s Ukrajinou uzavřené od zhruba 15:00 SELČ až do odvolání. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Slovensko spojuje s Ukrajinou zhruba 98 kilometrů dlouhá společná hranice, na které jsou tři silniční a dva železniční hraniční přechody. Slovensko-ukrajinská hranice je také vnější hranicí Evropské unie a schengenského systému volného pohybu osob.