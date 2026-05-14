Kyjev po masivním ruském útoku dronů a střel hlásí mrtvého a 29 zraněných
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, který si vyžádal nejméně jednoho mrtvého a 29 zraněných. Podle místních představitelů bylo zasaženo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony země napadené Ruskem, včetně Charkovské, Sumské, Černihivské nebo Oděské oblasti.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na telegramu napsal, že útok způsobil požár ve výškovém obytném domě v Obolonském obvodě metropole. Padající trosky ruských dronů podle něho zasáhly několik dalších budov. V Darnycké čtvrti útok zasáhl devítipatrový obytný dům, zničeno bylo 18 bytů. Levobřežní část města se potýká s výpadky dodávek vody.
Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko uvedl, že Kyjev čelí útoku balistických střel, a vyzval obyvatele, aby se nevzdalovali z krytů. Kličko nejprve informoval o jednom mrtvém a 19 zraněných v metropoli, Tkačenko pak oznámil, že bilance zraněných se zvýšila na 29. Ruské údery podle vicepremiéra Oleksije Kuleby zasáhly civilní infrastrukturu také v Oděské oblasti, kde byly cílem přístavy a železnice.
Ukrajinské letectvo informovalo, že ruské síly vyslaly během noci na Ukrajinu 675 dronů a 56 raket včetně tří střel Kinžal a 18 balistických raket Iskander. Podle předběžných údajů obrana zlikvidovala 652 dronů a 41 raket. Na 24 místech ukrajinská armáda zaznamenala dopady 15 raket a 23 dronů, na dalších 18 místech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních strojů.
Nová vlna útoků přichází poté, co během středy Rusko vyslalo proti Ukrajině přinejmenším 800 dronů, které zabily šest lidí a desítky dalších zranily. Prezident Volodymyr Zelenskyj po středečních atacích varoval, že po dronech mohou následovat i ruské rakety. Upozornil také, že jeden z nejdéle trvajících ruských útoků proti Ukrajině nastal v době, kdy americký prezident Donald Trump zahájil návštěvu Číny.