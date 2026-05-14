Teherán povolil několika čínským lodím proplout Hormuzským průlivem
Írán začal povolovat některým čínským lodím plavbu Hormuzským průlivem, a to v souladu s íránským protokolem pro správu průlivu, píše agentura Fars. Íránské revoluční gardy následně uvedly, že od středečního večera průlivem proplulo okolo 30 plavidel, která obdržela povolení íránských úřadů. Není jasné, zda se jednalo pouze o čínské lodě.
Íránské úřady ke kroku přistoupily po žádostech čínského ministra zahraničí a velvyslance v Teheránu, sdělil Fars nejmenovaný zdroj. Zpráva přichází v době návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se dnes shodli, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený kvůli volné přepravě ropy a zemního plynu.
Průlivem ve středu proplul také čínský supertanker převážející dva miliony barelů íránské ropy. Ten v důsledku regionální války uvázl v Perském zálivu na více než dva měsíce. Írán v uplynulých týdnech opakovaně uváděl, že plavidla zemí, které se nepodílejí na agresi proti němu, mohou Hormuzským průlivem proplout po získání povolení od íránských úřadů a po následné koordinaci s íránskými ozbrojenými složkami.
Teherán lodní dopravu ve strategickém průlivu ochromil v reakci na americko-izraelské údery na Írán, které začaly 28. února. Přestože od 8. dubna platí příměří, Írán průliv zcela neotevřel a USA nadále pokračují v námořní blokádě íránských přístavů. Obě země zasáhly proti plavidlům, která se podle nich snažila proniknout těmito blokádami.