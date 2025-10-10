Soudy komplikují Trumpovi nasazení vojska proti vlastním občanům. Ten je chce obejít
Federální soud nejméně na dva týdny zablokoval nasazení Národní gardy v oblasti Chicaga. Napsaly to v noci na dnešek agentury AP a AFP. Několik stovek příslušníků těchto složek do okolí třetího nejlidnatějšího amerického města vyslal prezident Donald Trump, který svůj krok odůvodňuje vysokou mírou kriminality. Místní představitelé to odmítají, stačí podle nich policie a další bezpečnostní složky.
Soud podle AP nenalezl žádné podstatné důkazy o tom, že by ve státě Illinois - kde se nachází Chicago - hrozilo nebezpečí "povstání". Rozhodnutí soudu je vítězstvím pro demokratické představitele, kteří stojí v čele Illinois a Chicaga, podotkla AP. Zástupci tohoto amerického státu a města v pondělí proti kroku šéfa Bílého domu podali žalobu.
AP poznamenala, že teď není jasné, co budou příslušníci Národní gardy dělat.
Ve čtvrtek agentura napsala, že členové Národní gardy z Texasu začali působit v okolí Chicaga, kde se podílí na ochraně budov federálních úřadů. Armáda uvedla, že chrání budovy a zaměstnance amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), který mimo jiné provádí razie proti migrantům, a další federální úřady a zaměstnance včetně těch, kteří se starají o vymáhání práva.
Chicago je pátým městem spravovaným demokraty, ve kterém Trump nařídil nasazení Národní gardy. To až dosud bylo výjimečným opatřením. Vojáky v posledních měsících poslal do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, pokaždé navzdory odporu místních úřadů, považujících takové opatření za neoprávněné. Jeho rozhodnutí o nasazení Národní gardy v Portlandu v Oregonu federální soudkyně před několika dny dočasně zablokovala.
Trump dal tento týden najevo, že pokud soudy budou blokovat jeho rozhodnutí o nasazení Národní gardy v různých městech, mohl by využít zákon o povstání z roku 1807.
čtk, tb