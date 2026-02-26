0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Svět ve stínu ruské války
Soud rozhodl, že německá rozvědka nesmí o AfD mluvit jako o extrémistické

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), tedy německá civilní kontrarozvědka, zatím nesmí Alternativu pro Německo (AfD) jako celek označovat za prokazatelně pravicově extremistickou a na základě toho ji sledovat. Rozhodl o tom dnes podle agentury DPA správní soud v Kolíně nad Rýnem.

Soud vyhověl ve zrychleném řízení žádosti strany o zrušení této klasifikace a rozhodl, že BfV musí počkat na výsledek hlavního řízení.

