Pokračují jednání Američanů s Íránci o jaderném programu Teheránu

Írán a Spojené státy dnes v Ženevě zahájily další kolo nepřímých jednání o jaderném programu Teheránu. Podle agentury AP jsou dnešní rozhovory zprostředkované Ománem poslední diplomatickou šancí, jak předejít konfliktu mezi těmito dvěma zeměmi. USA již do blízkovýchodního regionu vyslaly řadu válečných letadel a lodí, aby vyvinuly tlak na Teherán k uzavření dohody. Dnešní rozhovory byly podle agentur odpoledne zatím bez jasného důvodu přerušeny. Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí Esmaíla Baghaího se však delegace dnes ještě znovu sejdou, zřejmě okolo 17:30 až 18:00.

V tomto kole jednání Trump požaduje úplné zastavení obohacování uranu Íránem i řešení jeho balistického programu a podpory regionálních ozbrojenců. Teherán ale trvá na tom, aby se rozhovory týkaly jen jaderných otázek.

Rozhovory byly po několika hodinách přerušeny, budou ale dnes ještě pokračovat. "Jednání s USA v Ženevě byla intenzivní a vážná," uvedl podle agentury Reuters k dosavadním diskusím vysoký íránský představitel. Pokud rozhovory selžou, panuje nejistota ohledně načasování případného útoku, píše AP.

Trump opakovaně vyhrožuje útokem na Írán, což by podle zemí Blízkého východu mohlo vyústit v novou regionální válku. USA však zatím nevyjasnily přesný smysl případné vojenské akce. Pokud je záměrem donutit Írán k ústupkům v jaderných jednáních, není jasné, zda by omezené údery dosáhly požadovaného efektu, píší média. Pokud je cílem svržení íránského vedení, znamenalo by to pro USA pravděpodobně rozsáhlou a vleklou vojenskou kampaň. Írán již varoval, že v případě amerického úderu bude považovat všechny americké vojenské základny na Blízkém východě za legitimní cíle, což přímo ohrožuje desítky tisíc amerických vojáků v této oblasti.

Írán na jednání zastupuje ministr zahraničí Abbás Arakčí, zatímco Spojené státy reprezentuje Trumpův vyslanec Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner. Šéf íránské diplomacie Arakčí ve středu před odletem do Ženevy prohlásil, že případná válka by byla zničující a nikdo by v ní nezvítězil.

čtk, tb

