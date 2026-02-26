Ministr Červený chce od ředitelů národních parků slyšet, kde budou škrtat a propouštět
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) čeká od zástupců národních parků analýzy k upřesnění, kde by v parcích mohly být personální změny. Řekl to po dnešním jednání se zástupci parků ke škrtům v provozu. Podle vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) ministerstvo se zástupci začalo jednat o tom, jak naložit s finančními rezervami, ve kterých je podle dřívějšího vyjádření Červeného kolem 750 milionů korun.
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) minulý týden upozornila na dopis od zřizovatele, jímž je MŽP, který ji informoval o návrhu ministerstva financí na snížení počtu pracovních míst o 14 ze současných 238. Škrty v provozu národních parků kritizují ekologové, kteří v čele ministerstva odmítli vládní Motoristy.
"Vše je v tento moment v procesu, my společně čekáme od našich partnerů nějaké analýzy, kde by to případně možné bylo, co by to ovlivnilo. To znamená, v tento moment není nic konkrétního, je to v procesu a až společně dospějeme k nějakému konsenzu, tak samozřejmě budeme veřejnost otevřeně informovat," řekl Červený.
Ekologové z Hnutí Duha v dnešním prohlášení označili situaci za rozporuplnou a riskantní. "Z prohlášení nového ministra a ředitelů jsem rozpačitý. Škrty rozpočtu a propouštění odborníků nebyly zastaveny a zároveň padlo ujištění, že to fungování národních parků neohrozí - to je velmi rozporuplné. Kladu si otázku, zda celá schůzka neměla jen dotlačit ředitele národních parků ke spolupráci na destruktivních krocích," uvedl expert na ochranu lesů Hnutí Duha Jaromír Bláha. Za pozitivní avšak označil dohodnuté pravidelné schůzky ministra s řediteli parků a osobní návštěvy ministra a zmocněnce Turka v národních parcích.
Se zástupci parků řešil ministr ekonomickou situaci. Červený upozornil, že škrty v rozpočtech úřadů se týkají všech ministerstev, nejenom ministerstva životního prostředí (MŽP). Podle ministra nehrozí, že by v případě nenadálých situací zůstaly parky bez pomoci. "Z naší strany budeme vždycky okamžitě komunikovat a danou situaci řešit," řekl Červený. Podle něj budou všechny organizace spadající pod ministerstvo životního prostředí jednat se sekčními řediteli na týdenní bázi, vedení MŽP se pak bude s řediteli organizací scházet jednou za měsíc.
Turek doplnil, že je nutné začít pracovat s rezervními fondy parků. "Asi jsme se všichni shodli na tom, že je to rozumné řešení, teď jde jenom o to, jak to koncepčně uděláme, jak to vyřídíme," uvedl vládní zmocněnec. Horší finanční situaci podle něj současná vláda zdědila po té minulé. Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený dodal, že se zástupci parků dohodli s ministerstvem na tom, že budou hledat způsoby, jak s fondy naložit.
Návrh ministerstva životního prostředí pro letošní rok bude o 531 milionů korun nižší než původní plán vlády Petra Fialy (ODS), který počítal s částkou 20,85 miliardy korun.
Návrh státního rozpočtu na rok 2026 počítá s příjmy ministerstva životního prostředí ve výši 16,8 miliardy korun, z toho 15 miliard korun tvoří běžné příjmy a půl miliardy korun příjmy z finančních mechanismů. Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 20,4 miliardy korun, což podle náměstka ministra životního prostředí Pavla Vlčka představuje meziroční pokles o přibližně čtyři procenta.
